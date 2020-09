El PP llevará a los tribunales al alcalde de Jaén

El portavoz del Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha pedido al alcalde, Julio Millán, “que cese en la actitud de bloqueo hacia la oposición con la única intención de impedir que realice su trabajo con todas las garantías”. Así ha reseñado que “no permitiremos que desde el gobierno local persistan en el incumplimiento manifiesto y grave del artículo 23 de la Constitución Española por no garantizar el derecho de participación política, así como la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 77 y el 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades Locales, que determinan la obligación de facilitar todos los datos, antecedentes, información y documentación que obre en expedientes municipales y que sea solicitada por los concejales”.

Denuncia

Bonilla ha anunciado que “nos estamos viendo obligados a tener que presentar en los próximos días una denuncia contra el alcalde en vía contencioso administrativa para que cese la actitud de bloqueo municipal, y que de persistir nos veríamos obligados a acudir incluso a la vía penal en virtud del artículo 542 del Código Penal”. No obstante –ha remarcado– “no queremos y no es nuestra intención judicializar este tema, pero creemos que es necesario para que el alcalde reaccione y cumpla con lo que marca la ley para que podamos cumplir nuestra obligaciones, porque mucho nos tememos que cuando no responden a nuestros requerimientos reiterados es porque tienen algo que ocultar”.

Entre otras preguntas que están pendientes de contestación por parte del Equipo de Gobierno están los expedientes de la organización de la carrera urbana San Antón, informes del área de personal relativos a Onda Jaén, el encargo a empresas externas de la retransmisión de algunos eventos municipales o las posibles indemnizaciones de la aseguradora vinculadas al incendio en las instalaciones de la radiotelevisión municipal. “Todo ello demuestra que o bien es que tienen mucho que ocultar, o bien es que quieren bloquear el legítimo derecho de la oposición y concretamente de los concejales del PP para poder obtener la información adecuada para poder fiscalizar al Equipo de Gobierno”.

Presupuesto municipal 2021

Audio

El portavoz popular ha señalado que “por más que intenten confundir a los ciudadanos con comisiones de investigación injustificadas y por más que quieran montar circos mediáticos, desde el Partido Popular no vamos a perder nuestro sentido de responsabilidad y más en la situación que estamos viviendo”. Todo ello denota su “incapacidad para gobernar la ciudad de Jaén, algo que se demuestra con las declaraciones del alcalde en relación a los presupuestos municipales, donde ya deja entrever que ni siquiera tiene intención aprobar unas cuentas para 2021”.

“Julio Millán ha dicho que no es un dogma –algo que lógicamente no lo es– pero desde luego sí es un documento esencial para una administración pública, que tiene el deber de prestar servicios públicos y especialmente ante la gravísima situación que vivimos, de ayudar a sus vecinos, empresarios y autónomos para salir de la crisis cuanto antes” ha aseverado el portavoz popular, que ha añadido que las cuentas municipales “serán más necesarias que nunca, y vemos como mientras en otras administraciones están dejándose la piel para sacarlas adelante, en nuestro ayuntamiento se está actuando con pasividad y dejadez”.

Bonilla ha preguntado al alcalde que si su gestión va a consistir en realizar modificaciones presupuestarias “para ir tirando en vez de planificar un modelo de ciudad a través del presupuesto municipal, ya que esa actitud no es la que debe tener un responsable público, que está en la obligación de diseñar el camino para salir de la crisis económica para cientos de jiennenses que ven cómo su ayuntamiento les abandona”. Así ha señalado que “no es posible salir de la crisis con un presupuesto pensado y diseñado en una época de bonanza económica como fue en 2017 porque no estaba diseñado para afrontar la peor crisis económica y social de los últimos 100 años”.

El portavoz popular ha lamentado que el alcalde haya renunciado tácitamente a aprobar unos presupuestos para 2021 “lo que demuestra que su gestión está basada en la apatía, dejadez e irresponsabilidad que desde el PP no vamos a permitir y denunciaremos con la máxima dureza”. Sin la aprobación del presupuesto municipal será difícil dotar el 20% de más de 10 millones de euros pendientes de financiación en el programa EDUSI, y no se podrá salir de esta crisis tan rápido o en las mismas condiciones que otras ciudades “porque como ya advertimos en julio, sin presupuesto aprobado, el acuerdo para la reactivación económica y social alcanzado en julio, puede quedar en papel mojado, y no vamos a permitirlo”.