El Linares Deportivo atrapado en una espiral negativa: Solo un punto de los últimos quince en juego

El Linares Deportivo se enfrenta a la que con toda seguridad es la peor racha deportiva de las últimas temporadas, tras firmar su última derrota por 2-0 frente al Antequera en el estadio de El Maulí, un revés que los mantiene en una preocupante caída libre de malos resultados. Bajo la dirección de Óscar Fernández, el equipo se encuentra sumido en una situación crítica, anclado en los puestos de descenso, y la urgencia de encontrar soluciones se hace más evidente con cada jornada que pasa.



La derrota contra el Antequera no solo representó la pérdida de tres puntos, sino que también extendió la racha negativa del Linares Deportivo. Con solo un punto sumado de los últimos quince en juego, el equipo acumula cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. Esta crisis exige respuestas inmediatas por parte de la junta directiva que preside Jesús Medina, del cuerpo técnico y, como no, los jugadores, quienes enfrentan el desafío de revertir la situación antes de que sea demasiado tarde. A nadie escapa ya que esto no es fruto de una mala racha. La evidente mala planificación deportiva para la presente temporada está dando sus frutos. Basta con mirar ta tabla clasificatoria y las estadísticas de los últimos cinco partidos.

En la otra cara de la moneda está el Antequera, que se consolida como equipo revelación de la temporada. Su rendimiento frente al Linares Deportivo reflejó su buen momento, controlando el juego desde el inicio y amenazando la portería defendida por Ernestas que evitó una goleada mucho mayor con sus intervenciones, coronándose como el mejor de los de Linares mostrando su solvencia a pesar de la presión constante de los jugadores del Antquera.





El primer gol del Antequera llegó en la primera mitad después de un saque de esquina que generó caos en el área del Linares. Fomeyen aprovechó la confusión para abrir el marcador.



En la segunda mitad, el Antequera mantuvo su dominio, poniendo a prueba al portero rival con disparos de Luismi y Ale Marín, aunque el Linares, obligado a buscar el empate, se volcó al ataque, exponiéndose a las rápidas contras del Antequera.



La sentencia llegó en un contraataque magistral conducido por Luismi, quien proporcionó un pase preciso para que Destiny rematara y sellara el 2-0 definitivo en el marcador.

Con esta nueva derrota, la situación se vuelve crítica, muy crítica para el Linares Deportivo que permanece en la zona de descenso, y la necesidad de revertir esta racha negativa se vuelve imperativa. El equipo debe analizar detenidamente sus fallos, encontrar soluciones efectivas y recuperar la confianza perdida en esta complicada temporada si aspira a evitar el descenso y mantener viva la esperanza de permanecer en la categoría. Jesús Medina y su junta directiva deben tomar decisiones y a juicio de la afición, deben hacerlo ya.