El limón es uno de los cítricos que más utilizamos en la cocina para acompañar nuestras comidas ya que se puede incluir en infinidad de recetas: ensaladas, pescados, carnes, postres... Son muchas las personas que lo utilizan para sus platos por los beneficios que tiene para nuestra salud.

Sin duda, el limón es uno de los alimentos más versátiles de la dieta mediterránea, ya que de este cítrico se aprovecha todo: desde el jugo hasta la piel. Fuera de la gastronomía, su consumo ha estado ligado a la ingesta de vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Sin embargo, según afirman los profesionales de la salud, este nutriente tiene otros beneficios interesantes para aquellos que practican deporte.





Limón y deporte: conoce todos los beneficios de este cítrico para aquellos que practican deporte





Y es que la vitamina C del limón igualmente contribuye a la formación normal de colágeno, disminuye tanto la fatiga como el cansancio, optimiza la absorción del hierro en el organismo y posee propiedades antioxidantes. Todo ello, dentro de un alimento natural, sin grasas, bajo en calorías y perfecto para procesar un estilo de vida saludable.





De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja ingerir entre 95 y 110 mg. al día de vitamina C en adultos a partir de 20 años, y el limón es el cítrico idóneo para alcanzar tal cantidad recomendada. Esto se debe a que cuenta en su interior con 50 mg. de vitamina C por cada 100 gr. de porción de fruta comestible.

Por tanto, la vitamina C del limón puede ayudar a que el rendimiento no decaiga entre los deportistas. Incluso profesionales de primer nivel como la karateka Sandra Sánchez, medalla de oro en Tokyo 2020; el futbolista brasileño Paulo Henrique Sampaio Filho, alias “Paulinho”; y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, primera ciclista en el mundo en lograr la triple corona, comparten públicamente la influencia de este nutriente en su día a día.

Estos beneficios saludables del limón son difundidos por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO) en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual cuenta con el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más las propiedades diferenciadoras del limón de Europa, como su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria respecto al limón extracomunitario.