El 95% de las personas con Síndrome de Down no encuentran un empleo

Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, una ocasión significativa destinada a aumentar la conciencia pública sobre esta condición genética y promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas que viven con ella.

Esta fecha conmemorativa tiene una relevancia especial en el calendario global por su simbolismo único: el 21/3 o 3/21, que representa la triplicación del cromosoma 21, el evento genético que caracteriza al síndrome de Down. Más allá de ser una mera coincidencia numérica, esta fecha sirve como un recordatorio poderoso de la diversidad humana y la necesidad de aceptación y respeto por las diferencias.

Una de las principales metas del Día Internacional del Síndrome de Down es desafiar los estereotipos y prejuicios que rodean a esta condición, destacando las capacidades y contribuciones significativas que las personas con síndrome de Down hacen a sus comunidades y al mundo en general. Desde logros académicos y profesionales hasta talentos artísticos y deportivos, las personas con síndrome de Down continúan desafiando las expectativas y demostrando su valía en una amplia variedad de campos.

Aunque se han logrado importantes progresos en términos de derechos civiles y acceso a la educación y la atención médica, aún persisten barreras significativas que limitan el pleno desarrollo y la participación de las personas con esta condición. En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la diversidad y la inclusión, el Día Internacional del Síndrome de Down adquiere una relevancia aún mayor. Al celebrar la singularidad y el valor inherente de cada individuo, independientemente de su capacidad o condición, nos acercamos un paso más a la realización de una sociedad verdaderamente inclusiva y justa para todos.

¿Qué es el Síndrome de Down?