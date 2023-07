Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: Sensu stricto

Afirman algunos indocumentados que el latín y el griego no sirven para nada. Es posible que lleven razón. Hace tiempo que desistí de convencer a los sordos que no quieren escuchar. No pienso aburrirlos, dilectos oyentes, con sesudas disertaciones y argumentaciones sobre el carácter propedéutico de las lenguas clásicas ni la necesidad de su conocimiento para discernir la lengua española o el lenguaje científico. En el mes consagrado al divino Julio César simplemente aportaré un ejemplo de latinismos de uso común entre nuestros políticos.

El alcalde de Jaén, Agustín González, se presentó en sociedad como el candidato esdrújulo. Se definía “atípico, un homínido filosófico, académico, algo pícaro, pero también romántico, empático, nada fanático y siempre auténtico”. Encomiable la manera original de presentar su candidatura, aunque cabe reprocharle los ripios que conlleva el abuso de los adjetivos terminados en -ico. Me satisface, no obstante, las reminiscencias de don Francisco de Quevedo en su poema “Aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un día”:



Quien quisiere ser culto en solo un día

la jeri –aprenderá- gonza siguiente:

fulgores, arrogar, joven, presiente,

candor, construye, métrica armonía;

poco, mucho, si, no, purpuracía,

neutralidad, conculca, erige, mente,

pulsa, ostenta, libar, adolescente,

señas traslada, pira, frustra, arpía;

cede, impide, cisuras, petulante,

palestra, liba, meta, argento, alterna,

si bien, disuelve, émulo canoro.



Yo ignoraba, sin embargo, el dominio que nuestro alcalde posee de los latinismos, verbi gratia, la expresión “sensu stricto”. Prometió que se rebajaría el sueldo y, “en sentido estricto”, a fe que lo ha cumplido. Quinientos euros anuales brutos que dejan la rebaja en unos cuarenta eurípides mensuales líquidos. Pero que conste en acta la disminución del sueldo. Prometió también una auditoria sobre las cuentas municipales. A las cuales se debió referir “sensu lato” porque finalmente abarcan a sólo tres áreas municipales. Me abstengo de opinar sobre su afirmación “trabajaré para reducir la deuda del Ayuntamiento y si no lo consigo no me presentaré a la reelección”, pues al carecer de cifras, un céntimo menos bastaría para salvar su cuello.

Mas no se apure nuestro alcalde. Está lejos del uso perverso que el presidente del gobierno blasona con los latinismos. Para don Pedro Sánchez mentir, “sensu lato”, es cambiar de opinión por el bien de España. Los que nos tomamos sus afirmaciones “sensu stricto” somos unos fachas que sólo desean procurarle su mal.

¡Ah, el latín! Tengo para mí que, de noche, en la intimidad, traducen a Cicerón porque de lo contrario no se adivina tanta picardía para engatusarnos.

Palabras, divinas palabras