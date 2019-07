Juanma Moreno se compromete con Julio Millán a que el tranvía entre en funcionamiento en 2020

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado este miércoles al alcalde de Jaén, el socialista Julio Millán, la "firme determinación" de la administración autonómica para que el tranvía de la ciudad se ponga en marcha en el año 2020.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta a los medios de comunicación en una comparecencia conjunta con el alcalde de Jaén tras la reunión que han mantenido en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. Moreno ha cerrado este miércoles la ronda que inició el lunes con los tres nuevos alcaldes de capitales andaluzas que han tomado posesión tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, en Córdoba, Granada y Jaén.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado a Millán su firme compromiso por dar una solución al asunto del "eterno" tranvía de Jaén y que se ponga en marcha "lo antes posible", según ha expuesto en su comparecencia ante la prensa.

Tras señalar que este asunto "no está exento de ciertos problemas", Moreno ha indicado que por ello se requiere ser capaces, leales y audaces desde las dos administraciones. Ha insistido en la "firme determinación" de la Junta de que se pueda poner en marcha en 2020, de manera que en los presupuestos de la comunidad para ese año se contemplarán las pertinentes partidas y se tratará de agilizar todos los trámites necesarios para su funcionamiento.

El presidente ha señalado que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, se pondrá en contacto con el alcalde para tratar de solucionar todos los aspectos que están por arreglar y abordar la agilización de los trámites necesarios.

Por su parte, Julio Millán ha agradecido al presidente su voluntad para que haya un acuerdo que permita la puesta en marcha del tranvía lo antes posible y ha considerado fundamental agilizar los plazos. Ha expresado su disposición a abordar ya este mismo mes los trámites necesarios para la puesta en marcha del tranvía, como la firma del convenio entre ambas administraciones.

El regidor ha destacado el clima de cordialidad y de cooperación en el que se ha desarrollado la reunión, algo que debe ser "la referencia del trabajo que tengamos de forma continua, porque es lo que demandan los ciudadanos". Ha defendido además que es fundamental el papel de la capital para el desarrollo de toda la provincia.

REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO

Moreno también ha agradecido al alcalde su cordialidad y ha señalado que ambos han coincidido, a pesar de que son de dos formaciones políticas distintas, en que Jaén "necesita un revulsivo y un esfuerzo añadido" por parte de todos. Ha indicado que Jaén tiene "problemas que son serios", porque ha perdido en población, en potencial industrial, en dinamismo, en capacidad y en fortaleza económica.

Para el presidente de la Junta, eso ya es "el pasado", porque ahora hay que construir un nuevo futuro para la ciudad de Jaén, pues "si va bien, irá también bien el resto de la provincia".

En opinión de Moreno, en esta nueva etapa política hay que hacer un esfuerzo por ser "tremendamente realistas" y no prometer a los ciudadanos cosas que no puedan ser realizables o no puedan cumplirse. Ha añadido que hay que tener una actitud de rigor, de lealtad institucional, de seriedad y de rigurosidad para no causar frustración a los vecinos. Asimismo, ha insistido en que la ciudad de Jaén y la provincia tendrán el respaldo de la Junta.

El presidente de la Junta también ha expresado al alcalde su compromiso con la necesaria rehabilitación del casco histórico de Jaén, que tiene un rico patrimonio y legado pero que necesita actualizarse y rehabilitarse.