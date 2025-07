Jaén registra 12 asistencias sanitarias por accidentes en el primer gran éxodo del verano

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, han recibido un total de 331 peticiones de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico durante la primera operación salida del verano en toda Andalucía. En Jaén, se han registrado 12 solicitudes de atención, una cifra que, aunque inferior a la de otras provincias, pone de relieve la importancia de extremar las precauciones en carretera.

La mayoría de estas asistencias en la comunidad autónoma se deben a colisiones de vehículos (112), accidentes de motos (50), atropellos (35) y salidas de vía (32). Las provincias con mayor número de demandas han sido Málaga (102), Sevilla (50) y Cádiz (48), seguidas de Almería (42), Granada (40), Huelva (20), Córdoba (17) y, finalmente, Jaén (12).

Para atender estas situaciones, Salud ha movilizado en 116 ocasiones a los equipos móviles de urgencias de Atención Primaria y en otras 44 ocasiones a los equipos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, integrados por médicos, enfermeros y técnicos, que han intervenido en su mayoría en casos críticos o con riesgo vital.

Aunque los equipos aéreos del 061 no se han activado en Jaén durante este fin de semana, sí lo han hecho en cinco ocasiones en otras provincias: una en Almería, dos en Cádiz y dos en Sevilla.

Durante el operativo, que ha estado activo desde las 15:00 del viernes 4 de julio hasta el domingo 6 de julio, se ha asistido in situ a 56 personas. La mayoría de ellas se han concentrado en Málaga (14), Almería (12), Cádiz (11) y Sevilla (10), seguidas por Huelva (cinco), y Córdoba y Granada (dos cada una). Jaén, aunque no figura entre las provincias con mayor número de asistencias in situ, sí ha contabilizado una docena de peticiones a través de los centros coordinadores del 061.

El Servicio Andaluz de Salud recuerda que dispone de 30 equipos asistenciales con UVI móviles, cinco helicópteros medicalizados, siete equipos de coordinación avanzada (ECA), así como una unidad de soporte vital básico y nueve vehículos de apoyo logístico, preparados para actuar en situaciones de catástrofe o accidentes con múltiples víctimas.

Además del 061, en Andalucía colaboran 146 equipos móviles de urgencias (EM), equipos de urgencias de Atención Primaria (SUAP), equipos de enfermería (EMCA) y ambulancias de la Red de Transporte Urgente (RTU), todos ellos dotados de técnicos en emergencias sanitarias. A este despliegue se suman 12 equipos de traslados interhospitalarios de pacientes críticos.

Desde el Centro de Emergencias Sanitarias 061 se insiste en la importancia de actuar con rapidez en caso de presenciar un accidente de tráfico: "la rápida actuación de las personas que presencian una situación crítica incrementa las posibilidades de salvar la vida de los afectados o paliar en gran medida las secuelas que puedan padecer".

Finalmente, se recomienda a quienes vayan a viajar que no consuman alcohol, respeten las normas de tráfico y planifiquen adecuadamente los desplazamientos: revisar el vehículo, llevar el depósito lleno, el móvil cargado y descansar lo suficiente antes del viaje. Además, el 061 recuerda que "no tomar comidas copiosas durante el viaje ayuda a evitar la somnolencia".