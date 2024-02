Este miércoles, el Jaén Paraíso Interior FS se reencuentra con su afición con la vuelta a la competición liguera tras el parón por selecciones. Un mes después de empatar contra el Real Betis Futsal en Sevilla y de vencer en casa a finales de diciembre contra Quesos El Hidalgo Manzanares FS, por fin afición y equipo vuelven a juntarse en el Olivo Arena para recibir al Movistar Inter FS. El encuentro comenzará a las nueve de la noche y será arbitrado por Carlos Rodrigo y Fermín A. Sánchez-Molina, ambos del Colegio de Árbitros de Castilla – La Mancha. Para todos aquellos que no puedan acercarse al Olivo Arena podrán seguirlo en abierto por Teledeporte. También se podrá seguir por FEF-TV.



Jaén Paraíso Interior FS



Desde el pasado veintitrés de diciembre la afición amarilla no pisa el Olivo Arena, por lo que la expectación para este partido es máxima. El rival, Movistar Inter FS, es también un aliciente para que el Palacio Provincial de los Deportes roce el lleno pese a jugar entre semana y un catorce de febrero.



Echando la vista atrás, el último partido oficial tuvo lugar en Tudela el pasado dieciséis desde enero, en el que el Jaén consiguió el pase a cuartos de final de Copa del Rey. Al día siguiente, los internacionales latinos partieron rumbo a sus países de origen: Mati Rosa, Taborda y Alan Brandi a Argentina y Carlos Espindola a Brasil. Los cuatro se reencontrarían después en Paraguay para disputar la Copa América, llegando ambas selecciones a la final y en la que se impuso Brasil por uno a cero.



Por su parte, Chino y César Velasco viajaron hasta Alemania con la selección española tras unos días concentrados en Las Rozas (Madrid). Sufrió una derrota inesperada antes los germanos por tres a dos de la que se resarció a los días con goleada de cero a nueve, uno de ellos anotado por César Velasco. Chino no pudo participar en ningún partido debido a unas molestias en su rodilla y es duda para el duelo ante Movistar Inter FS.



Mientras, en España, Jaén recibía a los dos nuevos fichajes del mercado de invierno: Arnon y João Salla, presentados oficialmente a finales de enero, pero con los que Dani Rodríguez ya pudo contar en los tres amistosos organizados durante el parón.



Esta semana el técnico jienense fijó sus dos sesiones de entrenamiento para el lunes y martes a las seis de la tarde. El lunes ya pudo contar con todo el equipo a excepción de Carlos Espindola, que llegó a Jaén a última hora de la tarde. Antes de la sesión del martes, se dirigió a los medios de comunicación para valorar la vuelta a la liga en la que actualmente el equipo se encuentra en quinta posición. Dani Rodríguez, sobre el largo mes de parón, afirmó que: "ha sido un mes complicado para trabajar. Hemos tenido que utilizar a mucha gente de filial, donde tenemos jugadores con mucha progresión y nos han ayudado mucho para poder afrontar este mes". El técnico de Jaén Paraíso Interior FS también valoró la adaptación de los fichajes y el estado de los internaciones: "João Salla y Arnon han venido para echarnos una mano ya que nos queda una segunda vuelta muy intensa y con muchas cosas en juego. Los internacionales no llegan en las condiciones óptimas como el resto de jugadores de otros equipos, que han estado este mes descansando y preparando la vuelta a la competición. En definitiva, estamos contentos con el trabajo que han realizado todos y como se han ido adaptando los nuevos jugadores pero está claro que no es lo mismo trabajar que con toda la plantilla".



Centrados en febrero, un mes con seis partidos, Dani Rodríguez analizó la situación y los objetivos de los suyos: "es un mes exigente y con muchas cosas en juego. Habrá mucha continuidad de partidos que hará más difícil la recuperación de los jugadores que han llegado a última hora. Pese a ello lo afrontamos con la intención de seguir en la línea en la que dejamos la competición, con la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey. Intentaremos estar en la Final Four y seguir sumando en la liga. Mañana, contra Inter será un partido de algo más de tres puntos".



En el otro lado de la pista espera un Movistar Inter FS que no conoce la victoria desde el 24 de noviembre. El entrenador jienense habló de su plantilla y de los puntos clave para lograr la victoria: "sabemos que será muy difícil, disponen de toda la plantilla y han podido trabajar con normalidad e incluso recuperar a jugadores que no habían estado entrando durante la temporada. Será un partido en el que tendremos que sacar todo lo que tengamos dentro, intentar dosificar lo máximo posible a los jugadores que vienen con una carga de partidos muy importante y sobre todo a nivel mental. Entre todos, Marea Amarilla, jugadores, nuevas incorporaciones que debutan, intentaremos sacar un partido que es complicado y que es necesario para nosotros para seguir en la parte alta y mantener el colchón con el resto de equipos que vienen detrás".



Movistar Inter FS



El equipo de Torrejón llega a la jornada dieciocho en la séptima posición de la tabla, con veinticinco puntos, cuatro por debajo del Jaén Paraíso Interior FS. En total ha ganado siete partidos, empatado cuatro y perdido seis.



Inter y Jaén se vieron las caras en la jornada tres, a finales de septiembre, con resultado de empate a dos en el Jorge Garbajosa. Ahora vienen bajo el mando de Alberto Riquer, quien era segundo entrenador hasta la salida de José Lucas Mena (Pato) en octubre, tras la derrota ante Industrias Santa Coloma en la sexta jornada. Desde entonces, el equipo más laureado del fútbol sala español, no acaba de sacar cabeza si bien consiguió el objetivo de clasificarse para la Copa de España 2024.



Plantilla completa: Jesús Herrero, Cecilio, Raúl Gómez, Rubi, Raya, Lazarevic, Pablo, Terry, Sepe, Drahovsky, Fits, Humberto, Mario y Kaito.