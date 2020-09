Interóleo abandona el proyecto de crear una central de ventas de aceite de oliva a granel

El Consejo de Administración de Grupo Interóleo, después de analizar detenidamente el nuevo proyecto de central de ventas de aceite de oliva a granel, auspiciado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha decidido no participar por un motivo que, a nuestro juicio, es determinante: el escaso número de adhesiones y, por tanto, el bajo volumen de aceite de oliva a granel asociado que se gestionaría. Para Interóleo se trata de una acogida insuficiente para lograr el objetivo de este tipo de proyectos, que no es otro que intentar influir en los mercado con la gestión adecuada de la oferta para lograr mejores precios que los actuales, que siguen estando muy por debajo de los umbrales de rentabilidad.

Grupo Interóleo recuerda que en Andalucía existen 850 cooperativas y almazaras y cerca de 1.830 en toda España. De ahí que no entendemos cómo tan pocas empresas han manifestado su interés por ésta central de ventas. A nuestro juicio, esta baja acogida debe hacernos reflexionar a todos e identificar los motivos por los que muchos más participantes no se adhieren o no se interesan por este modelo, en una campaña en la que el 100% de las cooperativas de España va a liquidar a sus agricultores muy por debajo de los 2,40€ por kilo de aceite que puede considerarse como coste de producción medio.

Soluciones de mercado

A juicio de Grupo Interóleo, los problemas del precio se resuelven con soluciones de mercado, y ésta central de venta a granel lo era, pero nos sorprende la poca acogida regional y nacional. Hasta la fecha, el volumen disponible de gestión en granel de las empresas que han manifestado interés es de 283.000 toneladas, cantidad que apenas supera el 10% de las disponibilidades previstas para la próxima campaña. Sin duda, una cifra insuficiente para tener influencia en los mercados.

Grupo Interóleo cree firmemente que la concentración de la oferta es una herramienta necesaria para el sector primario, y en nuestro ADN tenemos principios como flexibilidad, transparencia, gestión profesionalizada y participación activa de los socios. Es por esto que desde que Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con buen criterio, inició hace algunos meses las primeras reuniones, nuestro Grupo ha participado activamente aportando nuestro conocimiento y experiencia en aras de conseguir una central de ventas con el suficiente potencial y envergadura que ayude a paliar la crisis de precios actual.

Apenas interés en el sector

Pero llegado este punto, y a escasos 20 días del inicio de la nueva campaña, el número de grupos cooperativos y almazaras que se han adherido es demasiado bajo para que la nueva central de ventas tenga la influencia deseada y, por lo tanto, Grupo Interóleo ha decidido no participar en esta nueva estructura. Además, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que a fecha 1 de octubre todos los operadores deben comunicar a la AICA su pertenencia a alguna entidad integradora. Por lo tanto, es más que evidente que para esta próxima campaña 20/21 es imposible que esta nueva entidad se encuentre operativa para influir en el mercado, teniendo en cuenta que todavía no se han definido aspectos de vital importancia para su funcionamiento.

No obstante, desde Grupo Interóleo queremos reconocer y agradecer el esfuerzo y trabajo realizado por la sectorial de aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, así como de los grupos Jaencoop y Dcoop y la decena de cooperativas de Jaén que han participado en el intento de puesta en marcha de esta nueva entidad. A nuestro juicio, se imponen momentos de reflexión, más que necesarios para seguir tomando decisiones acordes a los momentos actuales. Por lo tanto, Grupo Interóleo seguirá trabajando de forma activa para favorecer la concentración de la oferta.