El infarto “espléndido” que tuvo Santi Rodríguez

El humorista de Jaén, Santi Rodríguez, sigue triunfando en los teatros españoles con su obra “Infarto, no vayas a la luz”. Un obra que escribió tras sufrir un infarto de bazo y que le llevó al hospital. En ella cuenta, con su estilo de humor blanco e irónico, lo que ocurrió desde que empezó a sentirse mal y su paso por el hospital hasta que recibió el alta

Maravilloso rato, que se me ha pasado volando, al lado de @Buenafuentehttps://t.co/G8dXgNmVqI — Santi Rodriguez (@Santihumor) November 30, 2020

Santi Rodríguez estuvo recientemente el programa de Andreu Buenafuente dónde ambos bromearon sobre este “infarto” que el propio humorista calificó de “infarto de marca blanca” y que dio pie a su nueva obra de teatro que está teniendo una notable éxito. Al final de lo que se trataba era de un “infarto esplénigo” según le dijeron los médicos pero él entendió “espléndido” y dijo a la doctora que lo atendía: “mire usted yo lo he hecho lo mejor que he podido con el infarto”. Algo que levantó las carcajadas del público. Cómo el mismo dice en su web: “En el umbral de la muerte se ve la luz. Yo no he visto la luz, he visto una obra de teatro…Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Hazme caso, no vayas a la luz, ven al teatro. Porque si hay que morir de algo que sea de risa".

Después del Black Friday viene el White Saturday que es cuando yo te espero. Todos los sábados a las 22h en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid con "Infarto, no vayas a la luz" @clubsmedia@MPC_managementhttps://t.co/CDJmjEmlCFpic.twitter.com/1kjhHbn6di — Santi Rodriguez (@Santihumor) November 24, 2020

Santi Rodríguez es de origen malagueño, al poco tiempo de su nacimiento, su familia se trasladó a Jaén donde ha residido desde entonces exceptuando su época universitaria en Granada. Comenzó su carrera profesional en Otoño de 1984. A través de todos estos años ha destacado por su versatilidad artística. Ha trabajado tanto en teatro, como en televisión, radio o cine.

De toda su trayectoria podríamos destacar, a nivel televisivo, sus numerosos monólogos en El Club de la Comedia y, sobre todo, su inolvidable papel del “Frutero” en la mítica serie 7 vidas.

Después del éxito en Gran Vía durante una década con sus dos montajes de Stand Up “A mí que me registren” y “Como en la casa de uno…en ningún sitio” ha conseguido superarse con un revolucionario montaje teatral en el que aúna la dramaturgia del teatro con la frescura del Stand Up. Bajo la dirección de Fernando Fabiani y Manu Sánchez triunfa actualmente con “Infarto, no vayas a la luz” Una comedia basada en hechos reales…los suyos.