Indignación en los estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Jaén: "Puede ser el final de la enseñanza"

En las calles de Jaén hemos escuchado en los últimos días sones de pasodobles, bandas sonoras de películas y temas reconocidos por todos. No son pasacalles, son protestas de los estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Jaén, que vuelven a evidenciar el malestar profundo de los 240 alumnos, que piden una dotación instrumental adecuada ante la futura apertura del nuevo edificio del conservatorio. Así nos lo contaba Pablo Fuentes, portavoz de los estudiantes

Aseguran que el centro sólo contará con el 20% de la dotación instrumental necesaria. Es decir, infinidad de espacios del conservatorio quedarán vacíos de instrumentos, según indican. Su indignación es la de otros muchos jóvenes que han salido a las calles de la capital nuevamente esta semana. Todos ellos se mostraban ilusionados por estudiar y formarse en un edificio de primer nivel, de los más importantes a nivel nacional, pero sin instrumentos, "el grado sería imposible de impartir".

Desde esta asociación de jóvenes, indican que ya se han mantenido contactos con la delegación de Educación en las últimas horas, que se ha comprometido a escuchar. También hay otra reunión pendiente con los profesores, pero hasta que no vean que sus demandas se cumplen, las movilizaciones continuarán en Jaén, sin descartar dibujar una partitura reivindicativa en Sevilla.

una protesta más

La protesta más reciente ha sido la de este martes, partiendo desde la calle Compañía y recorriendo varias calles de la capital. Se produce tras la concentración del día 3 al mantenerse el "gran problema" que supone la "escasa" licitación planteada por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para equipar la nueva sede y tras las reuniones que la semana pasada mantuvieron con el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano.

En la del miércoles con una representación de la Asociación de Alumnos, los responsables de la Junta "dicen que es la dotación que va a haber para el principio del curso" y "que se va a trabajar en posteriores licitaciones y partidas presupuestarias, pero que en ninguno de los casos estarían para comienzo del curso".

Así lo ha indicado a los periodistas Pablo Fuentes, representante del alumnado, quien ha añadido que insistieron que "esta dotación no es suficiente" y que la respuesta es que, "mediante reestructuración de horario y otras vías, hay que intentar sacar para delante el principio de curso".

También se ha referido a la reunión del jueves con el profesorado. "Parece que ellos sí consiguen hacer ver que no es suficiente la dotación y él se compromete a aprovechar esta dotación de ahora y empezar a trabajar desde ya en nuevas partidas para que estén al principio del curso porque ya han visto que esta dotación no es suficiente como para empezar el curso", ha comentado.

Por ello y aunque ha valorado que, "por lo menos el diálogo parece que funciona", Fuentes ha hecho hincapié que "hasta que eso no sea oficial" y no comprueben "que está en marcha" no van a parar en sus movilizaciones.

"Con lo que hay no podemos empezar", ha asegurado. Al hilo, ha recordado que en la actual sede usan material del Conservatorio Profesional y a la nueva del Superior llevarán "una cantidad de instrumentos muy pequeña". De este modo, "con la dotación de 28 instrumentos que se va a aprobar", seguirían siendo "muy pocos" e insuficientes.