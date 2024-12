¿Qué hay detrás de la moción de censura en Jaén? Elena González lo llama "Juego de Tronos"

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha calificado de “irracional” la moción de censura impulsada por Jaén Merece Más y el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, afirmando que “no puede salir nada bueno de un pacto con el sanchismo”. Según González, no entiende “qué gana JM+ con esta ruptura, mientras que el PSOE logra lo único que le importa: el sillón. Este es el PSOE de Sánchez, un partido obsesionado con el poder, aunque sea a costa de los ciudadanos”. Asegura que los jiennenses son conscientes de esta situación y han expresado su descontento desde el pasado viernes, viendo esta moción como “una simple maniobra política que no busca el bienestar de la ciudad”.

González lamenta que, con esta moción, “Jaén pierde un equipo de gobierno comprometido con la ciudad” y recupera “el sanchismo y su corrupción de la mano de Jaén Merece Más”. Desde que el PP asumió la Alcaldía, asegura que se activaron “todos los mecanismos posibles”, tanto a nivel provincial como autonómico, para cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos, a quienes deben “lealtad y trabajo”. Prueba de ello, dice, es que más del 70% de las 100+1 medidas prometidas ya están ejecutadas o en ejecución en apenas año y medio. “Pueden inventar las excusas que quieran, pero nadie se las cree”, añadió.

La dirigente popular también acusó al PSOE de usar la ciudad como moneda de cambio en sus disputas internas, en particular en el proceso de relevo de Juan Espadas. Según González, “Paco Reyes, que mueve los hilos de esta operación, utiliza a los jiennenses para sus intereses personales y los del PSOE andaluz”. En su opinión, Jaén Merece Más se ha sumado a este “juego de tronos” y advierte que “nunca es a cambio de nada”. González cuestiona el valor de los acuerdos firmados con la ministra María Jesús Montero, calificándolos como “papelitos” sin validez, y recuerda los incumplimientos previos del Gobierno central.

Asimismo, ha señalado que los vecinos de Jaén perderán los avances logrados con el PP y volverán a estar gestionados por “los que han perjudicado a esta ciudad cada vez que han podido”. González criticó que Reyes ignore el balance histórico del PSOE en Jaén, destacando especialmente “los años de ruina” bajo el mandato de Carmen Peñalver.

Finalmente, González afirmó que el PP ha cumplido con su compromiso de cogobernanza y que no permitirá que Jaén caiga nuevamente “en manos del sanchismo”. “Denunciaron falsamente a nuestros compañeros por compra de votos durante la jornada de reflexión, pero eso no nos detendrá. No vamos a dejar solos a los vecinos de esta ciudad y seguiremos trabajando por Jaén como siempre lo hemos hecho”, concluyó.