Granada gana el AVE y Jaén pierde el Talgo

Jaén ya está más aislada, todo puede ir a peor, por ferrocarril con el resto de España. Mientras PP y PSOE se acusan mutuamente de haber desmantelado, servicio tras servicio y tren tras tren, el ferrocarril en la provincia durante décadas, la provincia de Granada estrena hoy su conexión con Madrid con trenes AVE. Al mismo tiempo se suprime el Talgo que paraba en Linares-Baeza y que se suma a la larga lista de servicios ferroviarios que han ido desapareciendo.

Hoy, Partido Popular y Partido Socialista vuelven a culparse, uno a otro, de ser los responsables del progresivo aislamiento y se lamentan de la inacción del contrario cuando gobernaba para evitar el deterioro ferroviario. Desde el grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno de España que no suprima el tren Talgo Granada-Madrid con parada en la estación Linares-Baeza, pero no será sometida a votación hasta el mes que viene; hoy mismo ya no se pueden comprar billetes para este tren en Linares-Baeza; para la diputada autonómica del Partido Popular de Jaén Ángela Hidalgo que será la encargada de su defensa "no es de recibo ni justo para los viajeros" que el gobierno de España haya prescindido "de facto" de este servicio ferroviario que en la actualidad usan unas 50 personas de la provincia de Jaén a diario.

Desde el PSOE el diputado Felipe Sicilia responde a las demandas para que no se suprima este Talgo acusando a los anteriores gobiernos del PP de "expulsar a la provincia de los mapas ferroviarios", y concretamente ha acusado al Gobierno de Rajoy de "eliminar en 2015 el Talgo a Granada con la indolencia y el silencio cómplice del PP de Jaén", por lo que "hay que tener mucho descaro para ser del PP y hablar de trenes en esta provincia".

Sicilia explicó que en estos meses de Gobierno socialista ya se ha creado una comisión con Adif, Renfe y Diputación de Jaén, que se ha reunido en dos ocasiones, y que “está estudiando las acciones oportunas para mejorar las infraestructuras y servicios ferroviarios de Jaén con el resto de España”. En el audio que adjuntamos el secretario general del PSOE jienense argumenta que esta comisión dará resultados cuando el “Gobierno deje de estar en funciones”