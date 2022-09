España arrolla a Croacia y se clasifica para semifinales

a selección española de fútbol sala se aseguró su clasificación para las semifinales del Campeonato de Europa sub 19 después de golear anoche, en el Olivo Arena de Jaén, a Croacia por un contundente 1-11.



El conjunto que entrena Albert Canillas es líder del grupo a con 6 puntos sumados en dos partidos y está igualado con Ucrania, que se impuso por 2-5 a Rumanía, aunque está por delante por mejor coeficiente de goles.



De esta forma, las promesas españolas asegurarán el liderato con un empate contra los ucranianos en el partido que se disputará el miércoles a las 21.00 horas, ya que hoy martes es jornada de descanso.



Palo Ordóñez, el jugador jiennense (Mengibar) que esta temporada milita en el UMA Antequera de Primera División, vivió una noche para el recuerdo al marcar cuatro goles y al estrenar titularidad.



El compromiso quedó decidido en la primera mitad (1-6) y en la segunda España no bajó el nivel y marcó 5 goles más.



En el grupo B, Portugal ganó 2-1 a Francia y suma 6 puntos, mientras que Polonia e Italia cuentan con 3 tras el triunfo polaco por 1-4



Ficha técnica:



1.Croacia: Vrdoljak, Cigler, Cicic, Susac y Lacic. También jugaron Borcic, Dragicevic, Durkovic, Govorko, Josipovic, Plagas-Mundvajl, Branko, Vukosav y Zorotovic.



11.España: Mario, Pablo Ordóñez, Carrasco, Álex García y Tapias. Después salieron Cerviño, Nacho Gómez, Palazón, Nico, Guido, Adri Rivera, Ortas y Juan.



Árbitros: Ingus Puri?š (Letonia), Denys Kutsyi (Ucrania) y Volha Pauliuts (Bielorrusia). Crono: Trayan Enchev (Bulgaria). Amarillas para el croata Govorko (min.8) y el español Tapias (min.8).



Goles: 0-1. Minuto 3. Pablo Ordóñez. 0-2. Minuto 6. Nico. 0-3-. Minuto 7. Pablo Ordóñez. 0-4. Minuto 8. Juan. 0-5. Minuto 8. Juan. 0-6. Minuto 14. Álex García. 1-6. Minuto 17. Cigler. 1-7. Minuto 25. Pablo Ordóñez. 1-8. Minuto 26. Pablo Ordóñez. 1-9. Minuto 30. Ortas. 1-10. Minuto 32. Álex García. 1-11. Minuto 38. Ortas.



Incidencias. Último partido de la segunda jornada del Campeonato de Europa sub 19 disputados en el Olivo Arena de Jaén ante unos 1.200 espectadores.

Pablo Ordoñez se exhibe en su tierra con 4 tantos

El mengibeño Pablo Ordóñez,, jugador de la selección española sub 19 que marcó 4 de los 11 goles de la victoria ante Croacia en el Europeo que se disputa en Jaén, aseguró después del partido que vivió una noche mágica, aunque el objetivo principal era clasificarse para las semifinales.



“No se marcan cuatro goles todos los días, y fue realmente especial hacerlo aquí frente a los aficionados de mi ciudad, pero lo que más me dejó satisfecho es que estamos en el camino correcto al tener una plaza para semifinales”, dijo en rueda de prensa el jiennense.



Pablo Ordóñez, que jugará este año en el UMA Antequera de Primera División, agradeció el apoyo de los aficionados en el Olivo Arena. “Tener a los aficionados de nuestro lado fue un gran impulso para nosotros hasta ahora y nuestro objetivo es completar una buena fase de grupo y asegurar el liderato ante Ucrania”, aseguró.



Por su parte, Juan Moreno, que anotó dos goles ante Croacia, comentó: “Me sentí genial jugar frente a esa afición esta noche. Nunca dejaron de apoyarnos y es un verdadero impulso que nos respalden. Estoy muy feliz de haber marcado dos goles para contribuir a la victoria”, afirmó.