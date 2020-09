Destrozan de una pedrada la luna del coche del alcalde de Navas de San Juan

El alcalde de navas de San Juan; una localidad que forma parte de la comarca jienense de El Condado, Joaquín Requena Requena ha denunciado él mismo que unos desconocidos le han reventado la luna de su coche y que han dejado una serie de grafitis llamándolo “maricón” y de, al ser un alcalde del PSOE, “que el socialismo es el peor virus”. Requena señala en sus redes sociales que “desgraciadamente en nuestro pueblo hay radicales y vándalos que no respetan lo público y quieren ofender pero no pueden.

La Guardia Civil y la Policía están al tanto y caerán por todas sus fechorías y sus delitos de odio”. El alcalde de Navas de San Juan añade que “si con las pintadas persiguen algo no lo están consiguiendo, no van a amedrentar a nadie, vamos a seguir trabajando todavía con mas ahínco por nuestro pueblo y sacando adelante todos aquellos proyectos que el pueblo necesita y los ciudadanos demandan”.

Asegura que la fachada del edificio “se ha hecho con dinero público de todos los naveros y naveras, estas personas que no respetan nada van a obligar a que el Ayuntamiento vuelva a reparar la fachada con el dinero de todos que tanto sacrificio cuesta conseguir actualmente, y que es más necesario gastarlo en otras cosas mucho más importantes como es dar trabajo y luchar contra la Covid-19”.

Y termina diciendo que “los daños a mi coche los pagará el seguro”. Han sido cientos los vecinos, de uno y otro signo político, los que han dejado mensajes de ánimo y apoyo al alcalde : “La verdad que llevo 26 años o más viviendo aquí en el pueblo y no me esperaba esto nunca . Que triste . De verdad que lo siento mucho no es de ley que alguien atente contra el ayuntamiento este quien esté . Bueno a ver si hay alguna solución que se pueda borrar” , “Que pena cuanto odio y cuanta gentuza Igual se sienten orgullosos de hacer daño a su pueblo Vergonzoso ...”