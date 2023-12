Deporte y compromiso social: La subida al Castillo de Jaén será una fiesta solidaria

El concejal de Deportes, Chema Álvarez, en compañía del vicepresidente del Club Atletismo Quiebrajano, Juan José Valenzuela, y María José Extremera, presidenta de la Asociación Asdefav "Una esperanza para Celia", ha presentado la vigésima séptima edición de la Subida al Castillo de Santa Catalina de Jaén. Este evento, que tendrá lugar el próximo domingo 31 de diciembre a partir de las 16:30 horas, contará con la participación de más de 400 corredores y corredoras. Se trata de una carrera no competitiva con inicio en el Parque de la Concordia que, en esta ocasión, adquiere un carácter solidario por primera vez. La organización destinará 50 céntimos de cada dorsal a la asociación Asdefav "Una esperanza para Celia", cuyo objetivo es encontrar la cura para el déficit de Factor V.



Álvarez ha elogiado la solidaridad y empatía del club organizador, calificando la prueba como una "carrera exigente en términos de recorrido y desniveles, pero muy divertida". Para el concejal de Deportes, la participación masiva de personas despidiendo el año practicando su disciplina favorita demuestra que el deporte en Jaén goza de excelente salud, como lo reflejan las 45 carreras anuales, prácticamente una por semana. A pesar de la pausa a causa de la pandemia, se ha observado un aumento en las inscripciones este año, indicando un renovado interés en las diversas carreras. "Realmente, la capital puede enorgullecerse de ser una ciudad muy comprometida con el atletismo", añadió.



Por su parte, Valenzuela destacó que el Club Atletismo Quiebrajano siempre se ha distinguido por su solidaridad, siendo la Subida al Quiebrajano un evento solidario de larga tradición. Este año, la Subida al Castillo también se une a esta causa, no solo por el aporte económico, sino también para concientizar a la sociedad sobre las enfermedades raras, recordando que detrás de estas patologías hay niños y niñas que merecen ser tenidos en cuenta en esta celebración deportiva.



María José Extremera agradeció al Ayuntamiento de Jaén por su apoyo y al Club Atletismo Quiebrajano por pensar en su asociación. Destacó la importancia de la visibilidad para las enfermedades raras y expresó su agradecimiento por la intención y el apoyo, subrayando que, aunque la cantidad recaudada puede ser pequeña, es significativa para ellos.



El plazo de inscripción para la cita organizada por el Club Atletismo Quiebrajano, con la colaboración del Patronato Municipal, estuvo abierto durante 18 días con un costo de 3 euros solo para el dorsal y 6 euros si se deseaba incluir la camiseta conmemorativa del evento. La organización sigue aceptando inscripciones para rezagados. La prueba, abierta a personas de todas las edades, no tiene categorías ni entrega de trofeos, pero tras cruzar la meta, los participantes podrán disfrutar de celebraciones con sidra y la degustación de mantecados.



La entrega de dorsales para la XXVII Subida al Castillo de Santa Catalina de Jaén se llevará a cabo del martes 26 de diciembre al viernes 29, de 8:30 a 13:30 horas, en la tienda Publiprenda Promowear, ubicada en la calle Andrés Segovia número 9. Se recuerda que el día 31 no se entregarán dorsales ni camisetas.



El recorrido de la prueba incluirá la Plaza de la Concordia, Paseo de la Estación, Correa Weglison, Virgen de la Capilla, Bernabé Soriano, Calle Campanas, Plaza Santa María, Carrera de Jesús, Carretera de Circunvalación y Castillo de Santa Catalina.



Esta actividad forma parte del programa especial elaborado por el Patronato Municipal de Deportes con motivo de la Navidad y los Reyes.