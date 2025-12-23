Defensa busca científicos para su ‘cerebro’ tecnológico en Jaén con 30 plazas de alta cualificación

El Ministerio de Defensa ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de las primeras 30 plazas de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2025. Estas plazas están destinadas al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX), ubicado en Jaén.

Áreas estratégicas para la innovación

El CETEDEX, que se consolida como un referente nacional en innovación para la defensa, busca incorporar perfiles en tres áreas estratégicas. Se ofertan 10 plazas en ensayos de sistemas antidrones, 9 plazas en plataformas terrestres y vehículos autónomos y 11 plazas en sistemas de inteligencia artificial aplicados a la defensa.

Requisitos y plazos de la convocatoria

La convocatoria está abierta tanto a personal civil como militar y exige estar en posesión de un título universitario de ingeniería, licenciatura, arquitectura o grado. Aunque se reserva un cupo para personal militar, las plazas que no se cubran se sumarán al turno general de acceso.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 21 de enero de 2026 y la inscripción debe realizarse de manera exclusivamente electrónica. La lista de personas admitidas al proceso selectivo se publicará aproximadamente un mes después de esta fecha.

Así será el proceso de selección

El sistema de selección elegido es el de concurso-oposición, que incluirá tres ejercicios en la fase de oposición y una valoración de méritos profesionales en la de concurso. Las pruebas se realizarán en Jaén y el tribunal estará compuesto por cinco miembros del INTA y presidido por una militar del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

Con esta iniciativa, Defensa impulsa la atracción de talento cualificado y consolida el CETEDEX como un centro clave para el desarrollo tecnológico. Además, se busca fomentar la creación de empleo especializado y fortalecer el tejido científico e industrial desde la provincia de Jaén.