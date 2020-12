Cómo evitar que nos roben los datos personales para robarnos “on line”

PRECAUCIONES EN TRANSACCIONES ECONÓMICAS

No abandonar las copias de los resguardos de compra en las proximidades de los Terminales de Punto de Venta (T.P.V.), pues contienen información sobre las tarjetas que puede ser utilizada tanto en Internet como fuera de red. No utilizar la tarjeta, si el establecimiento no merece su confianza. Se conocen casos en los que ese ha utilizado el número de la tarjeta y el nombre de su titular, por personal del propio establecimiento.

No introducir el número de la tarjeta en páginas de contenido sexual o pornográfico, en los que se solicita como pretexto, para comprobar la mayoría de edad. No facilitar más datos personales de los necesarios. Al enviar información, compruebe que, en la parte inferior del navegador aparece un candado. Esto indica que sus datos viajan encriptados. Compruebe que los cargos recibidos se corresponden con los realizados.

PRECAUCIONES SOBRE EL CORREO ELECTRÓNICO

No abrir mensajes de correo, de origen desconocido. Eliminarlo, directamente. No ejecutar ningún archivo adjunto que venga con mensajes sugerentes. Adopte las medidas necesarisa, cuando le ofrecen "regalos" sustanciosos y, para recibirlos, tiene que llamar por teléfono a prefijos 903/ 803/ 807/ 906 ( este último en algunos casos es un número de tarifación especial) No facilitar la dirección electrónica con "demasiada" ligereza. Tenga activado, constantemente, un antivirus. Visite páginas especializadas sobre seguridad informática. Para que sus datos viajen seguros, envíe sus mensajes cifrados

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS PARTICULARES

No facilitar datos personales si no existe una completa seguridad sobre quién los va a recibir. No facilitar más datos personales que los necesarios. Exigir, siempre, "conexiones seguras". Asegúrese que, al transmitir datos sensibles, en la parte inferior del navegador aparece un candado cerrado. Comprobar los certificados de seguridad, en páginas que requieren datos personales. Utilizar un buen producto antivirus y actualizarlo, frecuentemente. Extremar la precaución en los archivos que reciben en sesiones de chat. Actualizar los sitemas operativos y navegadores, con los parches que publican las firmas especializadas de software

MEDIDAS PARA EVITAR FRAUDES TELEFÓNICOS

Control de las facturas, para vigilar si el gasto facturado se corresponde con las comunicaciones realizadas. Comprobar los números de teléfonos a los que se ha llamado, para identificarlos como conocidos. Se dan casos de facturaciones de llamadas no realizadas por el interesado. En ese caso, antes de adoptar otras medidas, consulte a los usuarios. Ante posibles sustracciones, tenga precaución con la correspondencia procedente de bancos y operadoras telefónicas para que, en caso de no recibir información puntual sobre consumos, ponerlo en conocimiento de la compañía, solicitando un duplicado y advirtiendo de lo sucedido. No facilitar los números de teléfono, tanto fijo como móvil, a personas desconocidas que los soliciten, bajo cualquier pretexto, ya que se han detectado casos en los que, sólo, intentan conocer las características de las línea para posibles desviaciones.

Ante una llamada telefónica equivocada, cortar la comunicación, rápidamente, para evitar el posible desvío de llamadas con cargo a la factura de la persona que recibe la llamada. En el caso de tener contratada la modalidad de "llamada a tres", extremar las precauciones, ya que, con un programa informático, se puede rastrear la línea y producirse una intrusión a ella, para realizar llamadas internacionales, con cargo al titular del teléfono. No aceptar llamadas a cobro revertido si no se está absolutamente seguro de conocer a quien lo pide. Puede tratarse de una llamada fraudulenta y pagar gastos de cientos de euros por el engaño