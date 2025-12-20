Ignacio Villar, economista, da las claves para gestionar el Gordo de Navidad y no arruinarse: “Hay que actuar con mucho tacto, discreción y no dejarse llevar únicamente por el impulso de la alegría”

La llegada de la Lotería de Navidad despierta la ilusión de un golpe de suerte que puede cambiar una vida. Sin embargo, el economista Ignacio Villar advierte de que, junto a la alegría, es fundamental gestionar un premio millonario con cabeza fría y estrategia. El experto ofrece las claves para administrar la fortuna y responde a las dudas más comunes que surgen al ser agraciado.

Impuestos y participaciones: los primeros pasos

El primer encuentro con la realidad tras la euforia es la fiscalidad. Villar recuerda que los primeros 40.000 euros del premio están exentos de impuestos. Sobre la cantidad restante, Hacienda aplica una retención del 20%, por lo que de un premio Gordo de 400.000 euros, el ganador recibiría un neto de 328.000 euros.

Un aspecto crucial es la gestión de las participaciones de décimos. El economista subraya la importancia de dejarlas por escrito para evitar malentendidos. Además, recomienda que, en caso de premio, "se vayan todos los afectados" a la entidad bancaria para que cada uno cobre su parte. De lo contrario, la persona que figura como depositaria asumirá toda la carga fiscal y la titularidad del capital, lo que podría acarrear problemas.

La discreción y la gestión de la fortuna

Una de las recomendaciones más firmes de Villar es mantener un perfil bajo tras ganar. El experto aconseja "evitar salir a los medios de comunicación" y no cobrar el premio en la misma administración donde se compró el décimo para no dejar rastro. La prudencia es la mejor aliada para empezar a tomar decisiones, ya que, según el economista, "hay que actuar con muchísimo tacto y ser muy discreto".

Ganar un premio importante puede tentar a tomar decisiones impulsivas, como lanzarse a montar negocios sin tener experiencia. Villar alerta sobre este peligro, recordando que un alto porcentaje de nuevos millonarios "lo han perdido todo" en pocos años por moverse en terrenos desconocidos. La euforia inicial puede llevar a situaciones conflictivas o incluso peligrosas si no se gestiona correctamente.

Ante la falta de experiencia, la principal recomendación es clara: "si no tiene usted el suficiente conocimiento tiene que ponerse en manos expertas". Un buen asesoramiento profesional es clave para rentabilizar el premio a largo plazo y no dilapidarlo en malas inversiones o gastos descontrolados.

¿Cancelar deudas o invertir?

Una de las primeras ideas que viene a la mente es pagar todas las deudas, como la hipoteca. Sin embargo, Villar pide calma y aconseja "echar números". Si la vivienda se compró antes de 2013, es posible que la desgravación fiscal que ofrece la hipoteca sea más rentable que su cancelación inmediata.

Otras opciones como donar parte del premio a los hijos, que en comunidades como Andalucía tiene una fiscalidad casi nula, son viables. No obstante, el foco principal debe estar en la inversión inteligente. Acudir a un experto permite explorar opciones como fondos de inversión mixtos, que combinan renta fija y variable, bonos o incluso la bolsa, siempre con una estrategia bien definida.

En definitiva, el consejo principal del economista se centra en no dejarse llevar por el impulso de la alegría. La clave para que un premio de la lotería sea una verdadera solución y no un problema futuro pasa por actuar con prudencia, discreción y con el apoyo de profesionales que guíen cada paso.