La caída de precios en el aceite obliga al sector a unirse

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Infaoliva y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén han escenificado la unidad de acción que existe en el sector olivarero para convocar a los olivareros este 29 de mayo en la Plaza de las Batallas de Jaén, ante la Subdelegación del Gobierno y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Para poner de manifiesto esta unanimidad propiciaron la foto que ilustra esta noticia y en la que aparecen los lídres de todas las orgnaizaciones convocantes.

Aseguran que en esta primera movilización será capaz de reunir a unos 5.000 olivareros de Jaén y de otras provincias andaluzas, y que es la primera de un calendario de acciones más amplio que incluye la interlocución con las administraciones y nuevas manifestaciones en la calle. El objetivo de los colectivos agrarios, de industriales y de cooperativistas es poner freno a la irracional e ilógica caída de precios en origen del aceite de oliva, además de reclamar a las administraciones el apoyo y la puesta en marcha de los mecanismos que estén a su alcance para que haya una estabilidad en el mercado.

El presidente de Infaoliva Jaén, Manuel Alfonso Torres, afirmó: "Venimos avisando desde hace tiempo de la situación que tienen los precios del aceite. El olivar de Jaén es el más damnificado, porque estamos en peores condiciones competitivas. La concentración del día 29 es el principio de un trabajo muy largo, de una tarea de protesta y de interlocución con la que tenemos que conseguir fechas concretas de cumplimiento de medidas. El olivar no es solo el aceite, es cultura, es fijación de personas al territorio, es una forma de vivir, de entender el campo y de cuidar uno de los bosques más extensos del mundo, y todo eso tiene que ser puesto en valor".

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén, Higinio Castellano, señaló: "Acudimos los cinco con una finalidad muy clara, la unidad de la producción. Tenemos que ir unidos, unidos y unidos. Esto no va a ser cosa de un día, ni de dos ni de tres, ni creo que de un año; va a ser un trabajo de bastante tiempo. Vamos a procurar no perder tiempo, pero tampoco vamos a ir con prisas; llevaremos un camino marcado para conseguir cosas poco a poco. Y también haciéndonos notar en otros niveles, incluso llegando a Bruselas si tenemos que hacerlo. Hay que defender el olivar, porque es la única fuente de valor que tiene la provincia de Jaén. Tenemos que potenciar el valor que tiene el producto estrella, que es el aceite de oliva, para no deslocalizar la industria, la población y la mano de obra".

Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja, concretó: "Quiero destacar un hecho muy importante y es que hemos completado el triángulo inicial con la participación de Infaoliva y Cooperativas. Espero y confío en que a partir de la concentración empiece a subir los precios del aceite, porque estamos en una situación de catástrofe. No es una situación nueva, esto Jaén lo ha vivido demasiadas veces. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir a al almacenamiento privado? Por lo menos en dos años o tres. Es decir, hemos estado muchos años por debajo de los dos euros y no podemos olvidar esto. Hay que hacer mesas de trabajo para buscar soluciones más allá de lo que es el mercado".

El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, expuso: "Satisfacción porque el día 29 estemos todo el sector en la concentración. Creo que la situación que tenemos sobre la mesa nos trasciende. El problema es tan serio y la situación se está complicado por días que estamos obligados a ir de la mano para intentar solucionar esto y con el paquete de medidas que hemos puesto sobre la mesa se puede conseguir un cambio estructural, que nos permita no perder casi mil millones de euros a nivel nacional en el sector del aceite de oliva, un sector socialmente muy bien estructurado y que es un dinero que dejan de entrar en las zonas productoras que es para la sociedad en torno a la cultura del olivar, a nuestros pueblos".

Por último, el secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, concluyó: "Hay que poner en valor esta unión de las cinco entidades, que somos los legítimos representantes de los agricultores. Tenemos un papel activo en distintas mesas de interlocución a nivel provincial, andaluz, nacional y en Bruselas. A las administraciones les exigimos su cuota de responsabilidad al máximo, porque cuando vemos los precios de ruina y tenemos normativas que pueden evitar esta situación y no funcionan realmente, deben estar al servicio del sector y no están. No vamos contra nadie, sino buscando una solución definitiva a los precios del aceite, como vemos que pasa en otros países, que hacen de este problema una cuestión de Estado para garantizar una rentabilidad justa a todos los eslabones de la cadena alimentaria ".