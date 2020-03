La resiembra de césped de ‘La Victoria en macha

La actualidad deportiva de todos nuestros equipos representativos del grupo IX de Tercera División, asi como de otras actividades y competiciones de diferentes deportes, se la contamos cada día en Cope Jaén, a las 8:24 y 15:25 horas, respectivamente, con declaraciones de protagonistas.

Como ya hemos venido informando, en la mañana de ayer comenzaron los trabajos de remodelación y resiembra del césped del estadio de ‘La Victoria, qwue se encontraba en un mal estado, y perjudicaba ostensoblemente el juego del equipo blanco.

Era un necesidad evidente, por lo que el actual director deportivo, José Antonio Presa ‘Puskas’, realizó las gestiones con una empresa de Gerona, especializada en la materia, RoyalVer que, como decimos desde ayer se encuentra, con profesionales en la materia, realizando los trabajos necesarios para que el terreno de juego, quede en buenas condiciones. Esta empresa ya ha llevado a cabo trabajos de esta índole en campos de distintos equipos de primera y segunda división.

Se ha estimado que los trabajos puedan tener una duración de tres semanas, por lo que los dirigentes jienenses, para que se puedan cumplir los plazos, van a iniciar negociaciones con el Atlético Porcuna que será el próximo visitante del estadio jienense, jornada 31 (22-3-2020), para que el choque de rivalidad provincial pueda ser aplazado a un miércoles, todavía sin determinar, si es que al final el equipo porcunés acepta el aplazamiento, ya que de los contrario, todo hace prever que el conjunto jaenero tendrá que buscar un campo donde disputar el encuentro.

El equipo jienense tendrá la posibilidad de seguir sumando en la visita que redirá el próximo domingo (12 horas), al Alhaurín de la Torre, colista del grupo, pero lo deberá hacer sin confianzas, para no ser sorprendido.

Linares Deportivo

En cuanto a la actualidad del equipo líder del grupo IX de Tercera División, el Linares Deportivo, hay un ambiente de disgusto después de la derrota el pasado domingo ante El Palo FC. Aunque tanto técnico como jugadores han entendido que no fue su mejor partido, tampoco las crísticas deben de ser desmedidas por parte de la afición, que debe de reconocer la gran tempodada que están realizando los hombres de Juan Arsenal.

Así, el entrenador azulillo, ha comentado que “aunque la afición es soberana y puede opinar con libertad, no es justo que se nos cuestione por la pérdida de un encuentro, en el que no tuvimos nuestro día, por lo que hemos de analizar la situación para lograr nuevos triunfos”.

Del mismo modo, Arsenal ante la segunda derrota de su equipo está campaña, la primera fue contra el Ejido 2012, en la primera vuelta, comentó tras el partido que “además del trabajo que hizo el equipo rival, lo que menos me gustó es que mis jugadores no estuvieron atentos a las evoluciones que había que realizar, hecho que vamos a intentar solucionar, ya que nuestras pretensiones siguen siendo, primero confirmar lo antes posible, la clasificación para la fase de ascenso y, posteriormente, consolidar el liderato del grupo, para tener más opciones de poder lograr el objetivo, que no es otro que el ascenso a Segunda División B”.

El conjunto linarense tiene el próximo domingo (18 horas), un difícil compromiso con la visita al ‘Matías Prats’, donde en nuevo derbi provincial le espera la UDC de Torredonjimeno, un equipo que está en un momento dulce, optando a los puestos de fase de ascenso. Actualmente los de Chumilla, ocupan la sexta plaza con 50 puntos, seis menos que Motril y Real Jaén, tercero y cuarto, respectivamente, y el Almería B, que es quinto, con 53 puntos.