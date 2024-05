El Real Jaén se prepara para el asalto final: Los playoffs por el ascenso a Segunda RFEF

El Real Jaén consigue el subcampeonato del grupo IX de la Tercera RFEF clasificándose para las eliminatorias por el ascenso a Segunda RFEF. Tras su victoria este domingo en el campo del Polideportivo El Ejido (1-2), el equipo de la capital ha finalizado la fase regular con un total de 73 puntos, solo 3 menos que el Juventud de Torremolinos, que ha conseguido imponerse al Málaga City (1-0) en esta última jornada y, de esta manera, proclamarse campeón y ascender de categoría de manera directa. Tal y como establece el reglamento, el Real Jaén, como segundo clasificado, se enfrentará con el quinto, que ha sido el Torre del Mar. El Atlético Malagueño, que ha finalizado el campeonato liguero tercero, y el Almería, cuarto, protagonizarán el otro enfrentamiento de esta primera fase de carácter territorial.



El Real Jaén afronta la fase decisiva de la temporada con un balance de 22 victorias, 7 empates y 5 derrotas en 34 partidos, con 66 goles a favor y 28 en contra. El alcalde de Jaén, Agustín González, ha felicitado al Real Jaén calificando la campaña de “exitosa” y confía en el que lo mejor para el equipo está por llegar. “Hemos quedado segundos en el grupo tras realizar una gran temporada”, ha resaltado el alcalde, que ha felicitado al equipo y también a una afición por animar sin descanso a los jugadores. A la que pide que refuerce aún más su apoyo en la fase de ascenso: “Tenemos que abarrotar el Estadio Municipal de La Victoria en la liguilla para conseguir hacer realidad el sueño de subir de categoría. Es el momento de gritar fuerte ¡hala Jaén!”.



Los play off por el ascenso a Segunda RFEF contarán un año más con una fase interterritorial y otra nacional. En la ronda inicial, las eliminatorias serán a doble partido. El Real Jaén, gracias a su mejor clasificación, tendrá a favor el factor cancha, por lo que el duelo de vuelta contra el Torre del Mar se disputará en el Estadio Municipal de La Victoria. La segunda posición liguera beneficiaría también al club jiennense en el caso de finalizar igualados tras una hipotética prórroga, ya que no hay penaltis y se clasifica el equipo con mejor puesto en la tabla.



De la fase territorial saldrán clasificados un equipo por comunidad autónoma y dos, en el caso de Andalucía. En total, serán 18 los clubes que compitan en la fase nacional de los play off. En el sorteo que tendrá lugar en Madrid ya no importará la clasificación liguera. Será el azar el que determine el rival en la gran final por el ascenso a Segunda RFEF e, incluso, el factor campo, que será para aquel que salga en segundo lugar en el momento de extracción de las bolas. A diferencia de las eliminatorias de carácter territorial, las de la fase nacional sí contemplan la celebración de una tanda de penaltis en caso de que los dos equipos acaben igualados después de los dos partidos y una prórroga en el duelo de vuelta.