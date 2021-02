El Ayuntamiento de Baeza convova la XXV edición del Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza”

El Ayuntamiento de Baeza, y dentro de las actividades programadas con motivo de la XV Semana Machadiana, ha presentado la XXV edición del Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza”, un premio que como destacaba la concejala de Cultura, Rosa Martínez, se ha convertido “en uno de los premios más prestigiosos e importantes del género de la poesía”. Se trata de un premio que fue creado en Baeza hace 25 años para conmemorar la figura del poeta Antonio Machado y rendir así un homenaje más al que fuera profesor de francés durante siete años en el Instituto Santísima Trinidad.

Así las cosas, el Paraninfo de la Antigua Universidad de Baeza acogió la presentación de la XXV edición del Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza” con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén. Martínez explicaba que “se ha producido un cambio en el cartel. Este año cuenta con una fotografía realizada por Pedro Narváez con la colaboración de nuestro Antonio Machado baezano, Manuel Blázquez”.

El Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza” adaptadas a los tiempos tecnológicos actuales. Salvador García, secretario del Jurado de este prestigioso premio, ha explicado que “las principales novedades de este año son que “los originales deberán enviarse por correo electrónico, así tendremos un premio respetuoso con el medio ambiente, y los poemarios no deben hallarse concursando de forma simultánea en otros premios”.

El Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza” está dotado con 6.000€ aportados por la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Baeza; la publicación del libro ganador en la editorial Hiperión, un trofeo en bronce donado por la Escuela de Artes “Gaspar Becerra”, obra de Antonio Pérez Almahano, y la entrega de 50 ejemplares del libro publicado.

Los autores deberán presentar sus obras escritas en castellano, inéditas y no premiadas en otros certámenes o concursos, serán en verso, de tema libre y con la extensión habitual de los libros de poesía (de 500 a 700 versos o líneas). Los originales se presentarán, como ya detallaba García, únicamente de forma digital mediante correo electrónico, indicando en el asunto: XXV Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza”.

Se enviarán dos archivos PDF. El primero contendrá el libro del concursante, figurando en su primera página el título y el pseudónimo o lema. El archivo deberá estar debidamente paginada y editado en Times New Roman o similar e interlineado a 1,5. El nombre del archivo será el título. El segundo archivo PDF contendrá los datos del concursante: nombre, apellidos, título de la obra, fecha de nacimiento, domicilio, correo, teléfono de contacto, breve reseña bio-bibliográfica, fotocopia del DNI o pasaporte y declaración jurada de que la obra es original, inédita y que no ha sido premiada ni se encuentra pendiente de fallo en otros concursos. Este segundo archivo se nombrará Datos_Título de la obra (ejemplo: Datos_Campos de Castilla.pdf). Es obligatorio utilizar una dirección de correo electrónico que no revele información alguna del autor.

El plazo de presentación de originales finalizará el próximo día 30 de mayo de 2021, debiéndose enviar exclusivamente en formato digital a la siguiente dirección: premiomachado@baeza.net.

El fallo del Jurado se hará público en el mes de septiembre de 2021, siendo comunicado personalmente al autor o autora por el presidente del Jurado. La entrega de este XXV Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza” y la presentación del libro se realizarán en el mes de noviembre de 2021. La asistencia de la persona premiada a dicho acto será un requisito para recibir el mismo.