La odisea por un dorsal para la San Antón de Jaén colapsa la web y enciende el debate

El proceso de inscripción para la popular Carrera de San Antón de Jaén ha generado un colapso monumental y una profunda frustración entre miles de aspirantes. El sistema telemático se bloqueó a los pocos minutos de abrirse, dejando a muchísimos corredores, como al colaborador radiofónico Ángel López, en una interminable lista de espera y finalmente sin el ansiado dorsal.

Una carrera que se corre dos veces

Ernesto Medina, en su sección radiofónica 'Divinas Palabras', ha puesto voz al sentir general transcribiendo los comentarios de su hermano Jesús y sus amigos durante el caótico proceso. Las quejas reflejan la impotencia vivida: "Entrar en la página es peor que subir 10 veces el barranco de los escuderos" o "Me he cargado la tecla f 5 de tanto darle para recargar la página", son algunos de los lamentos recogidos.

La situación llevó a sentencias tan contundentes como la de su hermano Jesús, quien afirmó que "debe de ser la única carrera en el mundo que se corre 2 veces, la de verdad y la de sacar el dorsal". Este sentir resume el cabreo, fracaso y frustración de miles de personas que vieron cómo la página se bloqueaba o, tras una larga espera, los devolvía miles de puestos hacia atrás en la cola virtual.

Críticas a la gestión municipal

Medina critica duramente la reacción del Ayuntamiento de Jaén, que, según describe, "Ufano, lejos de entonar un mea culpa y disculparse, proclamaba que en 2 horas se habían agotado los dorsales". Esta actitud ha avivado la polémica, con voces que deslizan que "se han hecho la cama dentro del propio equipo de gobierno municipal".

Propuestas para evitar el bochorno

Para evitar que se repita lo que califica de "bochorno", Ernesto Medina propone abrir un debate con los clubes de atletismo de la provincia. Entre las soluciones sugeridas se encuentra una subida del precio de la inscripción para filtrar a los corredores realmente comprometidos, ya que cada año unos 2.000 inscritos no llegan a la meta.

Otras alternativas planteadas son limitar las reservas de dorsales a atletas que terminen la media maratón de Jaén o varias carreras provinciales, o establecer una inscripción abierta durante 24 horas con un sorteo posterior. La conclusión de Medina es clara: "La San Antón no puede penar por la ineptitud de quien debería de garantizar su excelencia en todos los sentidos".