Motos, animación y terror: la nueva cartelera de cine llega para un fin de semana de invierno

El fin de semana llega con una nueva oferta cinematográfica para combatir el frío. En su espacio de cine Plano Corto de la cadena COPE, el crítico Ernesto Medina ha repasado los estrenos más destacados que renuevan la cartelera, con propuestas que abarcan desde la animación hasta el terror y las grandes producciones comerciales.

Animación para todos

En el terreno de la animación, llegan dos propuestas muy diferentes. Por un lado, la británica Frankie y los monstruos, que aterriza en salas con críticas dispares. Por otro, la película francesa Arco, que ha generado una gran expectación al ser seleccionada para los Globos de Oro. Ambientada en el año 2075, narra la historia de una niña que ayuda a un arcoíris a volver a casa, una premisa que promete originalidad tanto en su temática como en su estilo visual.

Terror y futuros distópicos

Para los amantes del miedo, se estrena Return to Silent Hill, una producción francesa basada en el primer videojuego de terror psicológico de Konami. Medina apunta que es una película solo para adictos del género, que ya cuenta con varias adaptaciones cinematográficas.

Dentro del cine de género también destaca Sin piedad, un thriller que plantea un futuro distópico donde la justicia está en manos de una inteligencia artificial. En este mundo, los acusados disponen de solo 90 minutos para demostrar su inocencia antes de ser condenados a la pena capital, en una trama que recuerda a clásicos como 'Minority Report'.

La gran apuesta comercial

La producción italoespañola Ídolos se perfila como uno de los estrenos más potentes, con un lanzamiento en 181 cines de toda España. La película, centrada en el mundo de la competición de motociclismo, está protagonizada por Óscar Casas y la cantante Ana Mena, pareja en la ficción y en la vida real. A pesar del potencial comercial, el crítico se mostró cauto, afirmando sobre la actriz que "no me parece a mí que dios la haya llamado por el mundo de la actuación".

Junto a estas novedades, todavía se mantienen en cartelera películas como Abuela Tremenda. Sin embargo, Ernesto Medina sigue recomendando de forma especial dos títulos que considera apuestas seguras: Familia de alquiler y la cinta suiza Turno de guardia.