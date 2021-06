El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén asegura que no se dan las circunstancias para una moción de censura al alctuala alcalde, Julio Millán, y se manifestia preocupado por la inestabilidad que se vive en el Gobierno Local, "si con 15 votos no han consegudio sacar un presupuesto adelante no creo que lo consiga en minoría"