Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Épica

El Real Madrid se merecía conseguir la Decimocuarta Champions League. Así lo pronosticamos en una emisora local el sábado pasado antes del partido. Desde que Mbappé eligió al mejor postor (una semana antes), moralmente ya se había ganado. La entidad madridista cerró filas ignorando la “espantá”, porque no se puede obligar a nadie a jugar en el equipo más laureado. Entender que la grandeza de un club no depende de las individualidades, constituye parte de su exitosa singladura. Se daba la circunstancia de que el club de Chamartín no figuraba entre los favoritos; sin embargo, eliminó a los mejores: PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool. Algunos detractores —no exentos del pecado nacional por antonomasia— han achacado el éxito a la “baraka”; pero se puede tener suerte en uno o dos partidos, no en todos los encuentros y de la forma como lo han hecho. Se podría admitir —hasta cierto punto— que el estilo de juego no era la más espectacular, pero ahí queda la acertada estrategia de defensa en bloque bajo, contraataque y control del “timing”. Ancelotti —con cuatro Champions como entrenador— supo aplicar la táctica ganadora acorde con las características de sus jugadores. Al repasar las tres remontadas se comprueba la gesta heroica y extraordinaria. El club madridista ha vuelto a confirmar el mito de mejor embajador español, ante el asombro y reconocimiento mundial.

Queda patente la cultura de la excelencia que impregna a este club, basada en la identidad madridista, la ambición competitiva y la apuesta por el crecimiento: nueve jugadores alcanzaban, con esta, la quinta “Orejona” (el “record” lo tiene Gento con seis); no se encuentran equipos de fútbol plagados de tanta calidad. No obstante, como se trata de un juego, siempre le corresponde a la fortuna un tanto por ciento; pero, con Picasso, la inspiración les llega cuando se encuentran trabajando. Nada se les ha regalado, porque recordamos cómo el equipo moldavo Sheriff Tiraspol se imponía, lo que complicaba el liderato. Incluso cuando Rodrygo marcó en San Siro, en el minuto 89; constituía un epítome de este inolvidable torneo europeo. Éste comenzó como terminó, con dos actuaciones controvertidas de la UEFA, que preside el esloveno Ceferin, detractor de la Superliga. De forma inaudita tuvo que repetirse del sorteo de octavos, una vez salió el emparejamiento con el Benfica (luego tocó el club parisino); y el escándalo del atraso de más de media hora en la final de Saint-Denis. El portero belga Courtois detuvo a Messi un penalti, para acabar el campeonato con seis paradas que le otorgaron el “MVP” (“Most Valuable Player”).

La primera remontada empezó en el Santiago Bernabéu (3-2) ante el club estado catarí, que sigue sin creerse cómo perdieron; con el primer “hat-trick” de Benzema, de quien, ante el clamor unánime, nadie duda le otorgarán el “Balón de Oro”. La segunda epopeya (5-4) la volvió a repetir el jugador madridista de Lyon en Stamford Bridge, con otro glorioso triplete. El joven brasileño Rodrygo forzó la prórroga, en un encuentro épico, que desequilibraría Benzema a pase del emergente y veloz Vinicius. En la grandiosa semifinal muy pocos apostaban por salir airosos (6-5) al enfrentase con el club estado de los Emiratos Árabes en el Etihad Stadium; pero una galopada de Vinicius de más de 50 metros y un penalti de Benzema a lo “Panenka” dejaba la clasificación a un gol de diferencia. En el estadio del miedo escénico el doblete de Rodrygo en los dos últimos minutos forzaba una prórroga increíble, y Benzema remontaba de penalti. Para la final, circulaba un “meme” en el que Guardiola alertaba al entrenador del Liverpool: “Jürgen, no les marques gol, es una trampa”. Parece que hizo caso el alemán, porque Vinicius pasaría a la historia. Florentino empata a seis Copas de Europa con don Santiago. Con los presupuestos más saneados, basados en la austeridad y eficiencia, se planifica la próxima temporada para aumentar la leyenda. Ésta será inolvidable y pasará a los anales de la historia, de la que los madridistas tendrán para gozar y deleitarse. Los jugadores madridistas coronan esta hazaña ofreciendo a su Patrona, la Virgen de la Almudena, la Supercopa, la 35 Liga (a trece puntos del segundo y quince del tercero) y la Decimocuarta. ¿Cómo no te voy a querer? ¡Así, así, así gana el Madrid!