Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: Un viernes mágico en Jaén

Empiezo a pensar que la pareja de moda en Jaén, la Dama de Cubero y Culcas, el guerrero ibérico del Cerrete de los Lirios, atesora más poderes de los que deja entrever. Ignoro si su magia brota de centros telúricos o simplemente son la síntesis de la memoria histórica de la ciudad. Me los encontré el viernes en la Carrera un poco antes de las doce paseando de la mano camino del antiguo edificio jesuita de la calle Compañía, donde estuvo el Instituto de Enseñanza Media y hoy la música lo llena. De presente y de futuro.

La Dama de Cubero al darme dos besos adivinó mi camino. “Jovenzuelo, ¿supongo que vas al concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música? A Culcas no le gusta Alban Berg, pero lo he convencido con el argumento de que tal y como está la mañana no había mejor ambientación que la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn”. Efectivamente Jaén se había convertido en una ciudad del norte de Europa. Una mañana gris, fría y lluviosa en la que las cumbres cárdenas de la Mella y Jabalcuz sólo se atisbaban entre una niebla importada de las Highlands, las Tierras Altas de Escocia. Belleza triste y obscura en la que el milagro del sol es sólo una esperanza.

Culcas estaba más optimista. La Dama le había prometido que al terminar se tomaban un vermú por las tascas e igual se iban comidos con un picoteo aquí y acullá. “O centroeuropea. Esta exposición al aire libre de reproducciones de cuadros del Museo del Prado nos da un aire cultural que para sí quisieran Viena o Praga”. El amor tiende a hiperbolizar los sentimientos, pero entendí al instante la sensación de ciudad suspendida en un sueño que transmitía Jaén a las doce de la mañana de un viernes de febrero: música clásica de excelso nivel con acceso libre, el arte en la calle y la atmósfera única de cuando Jaén quiere ponerse guapa.

Me quedé callado porque no quise romperles su embrujo romántico. Acababa de pasar por la Alameda, llamada en un tiempo de Capuchinos por un convento que allí había y hoy un bello jardín al que amenazan con meterle un petardazo. Afortunadamente las obras del solar del Hípico avanzan para ser un ambulatorio, pero la polémica ha surgido porque hay previsto un acceso rodado para vehículos médicos que casa mal con el entorno. Hay argumentos contradictorios según de dónde vengan. Soy escéptico. Veremos, que dicen los ciegos.

Palabras, divinas palabras.