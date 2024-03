Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: La moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén

Según el Diccionario Etimológico de Joan Coromines, “ingenuo” deriva del latín “ingenium” y debería haber pervivido con el significado de generoso, noble. Habremos de sospechar que además de erudición el filólogo atesoraba dotes adivinatorias a la vista de cómo se las gastan nuestros próceres.

Un comando del Grupo Guerrillero Giennense Bernardo López García colocó micrófonos ocultos en el salón donde están transcurriendo las conversaciones entre el PSOE y Jaén Merece Más para intentar que fructifique la moción de censura que descabalgue al actual alcalde del PP. Transcribimos en rigurosa exclusiva algunos extractos de las referidas conversaciones.



JM+. Queremos que se quite la totalidad de la deuda municipal.

PSOE. Sólo la mitad. No podemos prometeros más.

JM+. Pues entonces poned trenes en condiciones a Jaén antes de que acabe la legislatura.

PSOE. Dadlo por hecho. Nos quedan tres años de gobierno en España y eso lo incluimos sí o sí en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Algo más, amor mío?

JM+. Claro, tenemos muchas más peticiones. Lo primero, que nos pidáis públicamente perdón por habernos llamado muleta de la derecha.

PSOE. Eso fue un arranque de despecho. Mañana mismo convocamos una rueda de prensa.

JM+. Ah, en cuanto tengáis la alcaldía solucionáis lo del acceso del ambulatorio de la Alameda.

PSOE. Eso no es tan fácil. No depende de nosotros. Habría que negociar con la Junta.

JM+. Ya estamos. Sin habernos casado ya me vienes con excusas.

PSOE. Te prometo serte fiel y quererte hasta la muerte.

JM+. Zalamero, bribón. No sé yo si dejarme engatusar por palabras que se lleva el viento.

PSOE. Dime cómo te lo demuestro.

JM+. Que llueva hasta mayo.

PSOE. Desde mañana la Agencia Estatal de Meteorología anuncia lluvias todos los días en Jaén. Que llueva es otro cantar.

JM+. Me confundes. ¿Me lo juras todo de verdad?



En el comunicado que el Grupo Guerrillero Giennense nos ha remitido junto a estas transcripciones anota con ingenuidad -en el sentido que se utiliza habitualmente- que si lo de la deuda municipal era tan sencillo de solventar por qué no lleva resuelto varios años. Muta rápidamente el comunicado en escepticismo con una cita de la Eneida de Virgilio, “timeo Danaos et dona ferentis”, cuya traducción libre acompaña “no me fío de los griegos ni cuando vienen con regalos”. Concluye el GGG, “que los dioses confundan a tirios y troyanos”. Pongan nombre ustedes, dilectos oyentes, a tirios y troyanos a ver quién se salva.

Menos mal que siempre nos quedará el GGG.



