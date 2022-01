Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Peleílla y carnes

En una pelea de novios era difícil discernir de qué parte estaba la razón. No había argumentos, sino descalificaciones. “Tú dijiste que íbamos al cine”. “No, querida, te comenté que había fútbol. Que lo dejábamos para otra tarde”. “A mí no me llames querida. Te lo estás inventando”. “Que no, querida, digo, perdón, mujer. Será que lo entendiste mal”. “Tú te crees que soy tonta. Que no me lías”. La discusión continuaba sin que se pudiera apelar a ningún testimonio irrefutable hasta que la pareja se devolvía las cartas o un beso de reconciliación ponía fin al malentendido. Aunque también podía suceder que “por cierto, ¿quién ganó?”. “¿El qué?”. “El partido, que va a ser”. “Ni idea, si al final no lo vi”. “Nada, que me tomas por tonta”. Otra vez la burra al trigo.

Con Whatsapp se ha avanzado algo. Las frases quedan escritas y una captura de pantalla deja al que miente a los pies de los caballos. “Es cierto que pone lo que tú dices, pero es que el Whatsapp no tiene entonación y a veces se malinterpreta”. “Ya. Pero es que aquí está escrito que el miércoles íbamos al cine”. “Vale, pero no dice qué miércoles”. “Vete a la mierda”. Sin entonación que lo suavice.

Este mismo diálogo de besugos se ha producido en torno a lo que dijo o no el ministro Garzón en una entrevista que publicó el periódico británico “The Guardian”. Ya saben, dilectos oyentes, que si la carne española es mala y las granjas intensivas. El PP se ha cebado al ver que había tajo. Unidas Podemos y cierta prensa han expuesto que se trataba de un bulo de la extrema derecha. Echenique ha aseverado que, si creemos estos bulos, un día llegará el asalto al Congreso. Garzón se ha reafirmado, aunque ha matizado sus declaraciones con el topicazo de que estaban fuera de contexto. ¿El Gobierno? De quite por chicuelinas.

Si la política española no fuera una completa impostura, la solución estaba al alcance de una búsqueda en Internet para ir directamente a la fuente: https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-minister. El artículo de The Guardian es de libre acceso y Sam Jones, el periodista, entrecomilla que según Garzón las “macrogranjas” (sic) contaminan el suelo, contaminan el agua y exportan carne de baja calidad. Lo cual quizá sea cierto. E incluso podamos compartirlo. O, al menos, se pueda discutir civilizadamente. Pero, “quod scripsi, scripsi”, lo escrito, escrito está. El resto, peleíllas de novios. La cotidianeidad de la política española. Que quizá sea la que nos merecemos.

Palabras, divinas palabras.