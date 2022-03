Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Papelones Gienensis III

Recuerden nuestros dilectos oyentes que en la segunda parte de los Papelones Giennenses, Star Trek Némesis, dejamos a los intrépidos trabajadores de la Paramount Pictures dispuestos para la negociación con las tres administraciones públicas, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía. Empolladas previamente las funciones y competencias de cada una, determinaron que, puestos que sus ámbitos de actuación eran respectivamente la ciudad, la provincia y la región, no habría solapamiento de atribuciones. Una mano anónima que los servicios de inteligencia del GGG Bernardo López García no ha podido todavía identificar -por eso sigue siendo anónima- anotó con rotulador rojo en mayúsculas, subrayado y con signos de admiración “¡INGENUOS!”. Dado que los tres organismos tenían áreas de cultura, solicitaron una reunión preliminar con los responsables de las mismas. “Si van los del Ayuntamiento, nosotros no asistimos”, respondieron la Diputación y la Junta. Ponemos en conocimiento de nuestros fieles seguidores que en el año de marras, 1999, gobernaba en la capital el PP, mientras que Sevilla y el Palacio Provincial eran del PSOE.

Contrariados por lo que valoraban un desprecio a la eficiencia empresarial, prepararon, sin embargo, un calendario de reuniones. Una semana de plazo para acabar la ronda de entrevistas. La misma mano anónima ha vuelto a escribir “¡INGENUOS!”, enmarcado en un intenso círculo. Por cuestiones de protocolo los primeros habían de ser los de la Junta. Pero no cualquiera. La mismísima consejera, a la sazón, Carmen Calvo. Nuevamente la mano anónima: “qué problemas se hubiera ahorrado el gobierno de España si la susodicha hubiera hecho de klingon en la película”.

A continuación, el presidente de la Diputación. Finalmente, el alcalde de Jaén. Parece ser que hubo tentativas de que fueran recibidos también por el obispo de la diócesis y el comandante de la Guardia Civil, pero los trabajadores de la Paramount se negaron en redondo. Máxime al comprobar que, tras las primeras reuniones de trabajo, que se habían prologando durante quince días, lo único que había obtenido eran fotos con los políticos, buenas comidas -en ese aspecto ninguna queja-, pero ningún avance.

Hollywood apremiaba. Datos, presupuesto, borradores de convenios, financiación… Después de un mes de almuerzos, desayunos y cenas de trabajo no podían presentar nada a sus jefes. Nada. Sólo una tripita incipiente. Temían incluso que la aventura andaluza concluyese con su propio despido. Sin indemnización por incompetentes. Al cabo, fue enviado un borrador con sus primeras conclusiones, que por surrealistas merecen una nueva entrega de los Papelones Giennenses.

Palabras, divinas palabras.