Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Eurovisión

Tiempo de lectura: 2



Han detenido a Josu Ternera, el último jefe de ETA, derrotada por España. Quizá se acabe sacando del Valle de los Caídos a Franco. Desde hace unos años el bipartidismo no existe. ¿Son señales de que la Transición ha terminado? Alguien espera que se cambie la Monarquía por la República. O que la división de poderes sea efectiva. Probablemente se certifique el fin de ese periodo político que se inicia con el nombramiento de Adolfo Suárez, cuando la Constitución del 78 sea reformada y no pase nada.

¿Quién lo sabe? Yo propongo un hito histórico que al igual que la caída de Roma, el Descubrimiento de América o la Revolución Francesa determine inequívocamente que la Transición ha concluido. Lo cual sucederá si… ¡España deja de participar en Eurovisión y su emisión televisiva se prohíbe por decreto! No hay modernidad en un concurso tan rancio. Tenía su encanto cuando servía para aprender idiomas, “guayomimi, di puant, iunaited kingdom, ten points”. Pero ahora que cualquier españolito al ser preguntado “do you speak english?”, responde como si fuera de Cambridge de toda la vida “of course”, ¿qué sentido tiene Eurovisión? Ya no están ni José Luis Uribarri ni José María Iñigo que anticipaban, y acertaban, lo que iba a votar cada país por razones geopolíticas. El festival es un tostón, una plasta, un peñazo. Y tan cutre. Llevan a Madonna y desafina, ¡pero de lo lindo! Sin embargo everybody, lo que tiene haber aprendido inglés, afirma que ha estado magnífica.

Sale una presentadora bellísima, rubia, con un vestido dorado de lamé tipo sirena y escote palabra de honor y cuando se da la vuelta vemos que le han forrado las petacas del micrófono inalámbrico con la misma tela. Eso sí que son unas cartucheras. Y en la espalda. Vamos, no me fastidien que el MOSAD, el servicio secreto israelí, no les podía haber prestado un sistema de comunicación más sofisticado.

Total para que no nos voten por la envidia que nos tienen. Si hasta va a llevar razón Paquito el dictador y hay una conjuración judeo-masónica en contra de los intereses hispanos. ¡Qué se queden con su concursito! Nosotros matamos dos pájaros de un tiro si reconvertimos a los activistas anti-taurinos en guerrilleros anti-eurovisivos.

El día que comparezca Pedro Sánchez para proclamar solemnemente a la Nación que no vamos más a Eurovisión podremos aseverar que la Transición ha finiquitado. Que conste que el Presidente es capaz de eso y de mucho más.

Palabras, divinas palabras.