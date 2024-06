Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Elecciones Europeas en Jaén

No les oculto, dilectos oyentes, que en los últimos tiempos mi corazón brinca entre las sinfonías y el silencio cual electrocardiograma que se ha vuelto loco. Son múltiples las causas de estas arritmias del alma. La última por culpa del Real Jaén, que nos ha dejado otra vez con la miel en los labios. Ojalá hubiera seguido los consejos maternos “no sé cómo os ponéis así con el fútbol. ¿Para eso os he dado estudios?”. Aunque mi madre, giennense de pro, no ignora que el Real Jaén es una cuestión de patriotismo que trasciende al deporte.

Sea como fuere, el domingo no estaba yo para fiestas. De manera que les presté atención tardía a los resultados de las elecciones europeas. A las que además les quitaron el morbo del recuento paulatino. A las once de la noche todos los resultados de sopetón. La emoción de ver quién iba ganando o si el perseguidor remontaba se fue al sumidero por aquello de respetar el cierre de los colegios electorales en Europa.

Esta mañana me he encontrado a Culcas, el guerrero ibérico del Cerrete de los Lirios, y a la Dama de Cubero desayunando en una terraza de La Carrera. Andaba mi querida pareja escandalizada. “¿Has visto los resultados en nuestra provincia?”. Al responderles que por encima, me han desmenuzado la letra pequeña. Transcribo su análisis. “Jovenzuelo, en la provincia de Jaén ha habido, no tengo claro cómo llamarlos, 14 individuos que han votado a una lista denominada “Extremeños”; 17 a “Salamanca, Zamora y León”; otros 17 a “Juntos por Extremadura”. Ha continuado la Dama de Cubero, “al Partido Galego”, 20; ¡A Puigdemont, 36! ¡Que hay que estar tontos! 59 a “Futuro”, 64 a “Piratas y rebeldes”; 252 a “Escaños en blanco” y a “Volt”, pero ¿quién coño es Volt?, 267. Espérate, que sigo. Sociedad Alimentaria Española, 292. Y pásmate, el esperpento de “Se acabó la fiesta” tiene más de diez mil votos. Se han quedado los cuartos por detrás del PP, del PSOE y de VOX. Al desayuno te invitamos nosotros. Mañana nos vamos a una isla desierta”.

Me abstuve de bromear sobre si era un viaje de enamorados porque seguro que me hubieran dado un galletón. No se irán a ese destierro voluntario. Porque les tira mucho Jaén. Pero a veces, ¡qué difícil es creer en nada!

Palabras, divinas palabras.