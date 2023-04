Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Arquillos Suena

Menos de dos mil habitantes. Un pueblo en la comarca del Condado. En el camino que llevaba desde Úbeda Andrés de Vandelvira trazó el puente Ariza, que en 1998 quedó sumergido bajo las aguas del embalse de Giribaile. El puente Ariza, sin embargo, tiene vocación de submarino y de vez en cuando emerge a la superficie. Sea el cambio climático, sea que nos toca un ciclo de sequía contumaz -el dictador hubiera dicho aquello de la pertinaz sequía como si fuera una asechanza de los comunistas- el pantano tiene actualmente 91 hectómetros cúbicos de agua embalsada, un miserable 18,53% de su capacidad. Como ya dijimos en estos mismos micrófonos, el mal de la escasez de lluvias proporciona una oportunidad para convertirlo en portaviones varado en los océanos de olivos -ustedes, dilectos oyentes, me disculparán la desmesura poética, producto de las alergias líricas primaverales-.

No ha sido necesario vender el puente piedra a piedra a un multimillonario americano o saudí para organizar un festival musical de primera línea. En Arquillos, el pueblo al que me refería de mil ochocientos habitantes, han actuado o actuarán Demarco Flamenco, Víctor Manuel, India Martínez, Los Secretos y Ara Malikian. No estamos hablando de unos triunfitos o de unos mindundis musicales. El campo de fútbol de Arquillos, convertido en gran teatro, recibirá a los susodichos artistas.

Cuando hube verificado la noticia, indagué quién estaba detrás de la iniciativa. O, dicho de otra manera, ¿qué loco -o qué visionario- se embarca en semejante aventura? Los nombres propios son el Ayuntamiento de Arquillos -una reelección asegurada en las próximas municipales- Piturda, la empresa giennense productora de espectáculos, Rosetas Eventos 360º y Edificarte. A los que se han unido diversos colaboradores privados. El hecho es que Arquillos, una pequeña localidad del interior de la provincia de Jaén, será noticia nacional cuando se escriban las reseñas de las actuaciones. Igual que sucede -ya lo glosaremos otro día- con “Música en Segura” o el más conocido Premio Jaén de Piano.

“Arquillos suena” se llama el ciclo. También el nombre es un acierto. Un pueblo de lo que hemos dado en denominar la España Vaciada sonará en las redes sociales, entre los aficionados a la música y en los medios de comunicación. Valentía, coraje, trabajo e imaginación. Estos ingredientes no dependen de los gobiernos nacional o autonómico. Están al alcance de quien se sienta capaz de cogerlos y mezclarlos. Tan fácil, tan difícil. Sin embargo, ahí tenemos la esperanza de nuestra provincia.

Palabras, divinas palabras.