Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: 19-J

Fui yo quien levantó la liebre en el Whatsapp familiar: “No es muy fiable el CIS, pero dice que Jaén Merece Más podría sacar un parlamentario. Voy a romper mi tradición abstencionista”. Un minuto después, la primera reacción. Mi sobrino Ismael, el de Ciencias Políticas, aportó su grano de arena: “Lo que no es fiable del CIS es el análisis de variables. La recogida de datos, sí. Yo te puedo enseñar a hacer tú tus propios cálculos”.

Pero la cuestión era por dónde iban los tiros electorales de los Medina. Mi sobrino Antonio, que está acabando periodismo en Madrid, preguntó: “¿pero Jaén Merece Más ha presentado algún programa más allá de decir que Jaén merece más? Que yo voto por correo esta semana y me faltan datos”.

Mi respuesta fue categórica: “El hecho de presentarse les da mucho por saco a los partidos tradicionales que nunca han hecho nada por nosotros. Para mí con esto me basta y sobra”. Enseguida mi hermano Jesús escribió lacónicamente: “Para mí igual”. Pero otro Ismael, esta vez mi hermano, vino a sembrar la discordia: “Pues yo, depende. Si luego son unos pesebristas, como el de Teruel existe…”. No estaba mi conciencia ciudadana después de tanto tiempo en la abstención para remilgos por lo que le contesté: “Los mandamos a la mierda. Pero habrá que concederles el mínimo beneficio de la duda”. Mi hermano Javier se adhirió incondicionalmente a mis postulados en respuesta al mensaje en el que anunciaba mi voto: “Y para mí”. En esta saga familiar que hoy he compartido con ustedes falta mi hermano Antonio, que al no pronunciarse -no sabe, no contesta- lo incluyo entre los indecisos.

Hay papeletas que me gustan más y otras menos. Lamentaré dejar mi posición de abstencionismo activo. Pero daré una oportunidad al viento nuevo. Tras cuarenta años de autonomía -casi todos socialistas, cierto es- la sensación que tengo como giennense es la de desamparo. Tampoco he observado un trato misericorde por parte de los gobiernos nacionales. Escucho letanías similares año tras año sin que se capaz de distinguir quién las pronuncia o si los parlantes detentan el poder o están en la oposición. Miro con envidia la prosperidad de otras provincias y el desarrollo que han logrado en los últimos lustros. ¿Por qué nosotros no? Jaén también merece más. Y en el peor de los casos el susto que se llevarán los de siempre bien “merece” -propaganda subliminal por si no estaba claro- que el diecinueve de junio yo vaya a votar.

Palabras, divinas palabras