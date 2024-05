Hablamos con Ana Samboal

hoy en Jaén economía real saludamos a San Boal es una cara bien conocida de todos ustedes y son seguidores de 13 televisión del cascabel y del código Samboal además va a participar en nuestro foro COPE Jaime economía real con una con una conferencia sobre la ciencia de la escasez la economía o también como dicen algunos economistas esa ciencia que explica lo que lo que ya ha pasado pero en fin porque la economía tiene tiene mucho que dar y que tomar Ana Samboal qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes Alberto bueno pues aquí estamos esperándote el día 27 foro COPE Jaén economía real con una con una conferencia tuya qué nos puedes adelantar de esa de esa conferencia que va a ser recordamos a las 7 de la tarde el lunes 27 de mayo en el Hotel H2 ciudad de Jaén porque me parece que yo puedo dar una visión sobre cómo vemos la económicos pero va a haber sobre todo empresarios y son ellos los que están a pie de calle los que pueden dar su punto de vista sobre cómo están viviendo la evolución de la economía como les afectan las políticas públicas como están respondiendo los ciudadanos como tú bien decías es la ciencia que explica posteriori lo que ha ocurrido y es que es una ciencia humana sobre todo es decir que depende mucho del comportamiento de las personas y lo que vemos en los papeles o en las estadísticas a posteriori ellos son los empresarios los que están en la economía real los que lo están viviendo ya entonces pretendo que sea o mi objetivo es que sea un coloquio en el que podamos enriquecerlo o mutuamente con las aportaciones de unos y de otros también la economía ana es una ciencia de toma de decisiones cómo nos afecta no ya no la toma de decisión pues de un empresario de un particular a la hora de elegir un bien o de realizar una inversión en tal o cual lugar sino sobre todo las decisiones políticas que parece que cada vez se van alejando más en de esa economía real la economía que nos afecta a todos yo creo que cada vez hay más distancia pero fíjate no solo en la economía creo lamentablemente que hay una distancia que se agranda entre la vida real y la vida política y no sé en qué medida los medios podríamos contribuir los medios de comunicación a cerrar esa brecha o intentar crear lazos entre una entre unos y otros hablando de lo que les interesa a las personas y haciendo llegar también a los poderes públicos y la visión de lo que está ocurriendo en la vida real en la de las personas que la política las condiciona por supuesto y cada vez más porque la política puede intervenir en mayor o menor medida la economía su función desde luego es crear el marco en la que se desenvuelve la actividad económica no son de las empresas o de los autónomos también de cada uno de nosotros como ciudadanos que tomamos decisiones económicas pero la injerencia en la economía y el peso del Estado es cada vez mayor y eso condiciona al final la vida de los agentes económicos sin ninguna duda eso te iba a comentar ya por último Ana tenemos en Andalucía focos de atención inversora como es obviamente la capital Sevilla pero Málaga que se está convirtiendo en un polo de atracción e inversor muy alto nivel sobre todo de capital extranjero pero qué va a ocurrir con este dinamismo económico que está ocurriendo en algunos territorios pero está dejando de lado por ejemplo provincias como la de jaén que asistimos a ese fenómeno de la España no vaciada sino que se va vaciando y perdiendo un factor importante como es el capital humano la gente joven formada que se tiene que buscar la vida fuera yo creo que ese es un fenómeno que lleva produciéndose muchos años es una tendencia que va a más las grandes ciudades son como aspiradoras que se llevan todo lo que es su alrededor y que al mismo tiempo crecen y el reto en mi opinión y yo soy de una ciudad pequeñita Ávila que está muy cerca de Madrid y que también por eso ha perdido mucha vida económica creo que el reto está en establecer los puentes y por puentes me refiero sobre todo a comunicaciones rápidas que permitan que esas pequeñas ciudades al final se alimenten de las grandes y viceversa crear comunicaciones rápidas como trenes que permitan también por ejemplo a las personas que trabajan en una gran ciudad volver a la ciudad más pequeña a dormir a desarrollar sus actividades de ocio a desarrollar su privada al final favorece a las dos porque la gran ciudad a lo mejor está creando mucho más empleo o un empleo más cualificado pero la pequeña ciudad tiene mucho que aportar en una economía de servicios y además te permite vivir con una calidad de vida con unos precios por ejemplo del sector inmobiliario mucho más asequibles para todo tipo de público entonces crear esas redes me parece fundamental para que crezcan las grandes sigan creciendo las grandes y al mismo tiempo ese crecimiento no mate a las pequeñas sino que enriquezca también a las pequeñas ciudades creo que ese es el reto que tenemos por delante y esto es tan solo una que vamos a tener el próximo lunes en el Hotel ho ciudad de Jaén a partir de las 7 de la tarde con Ana Samboal un diálogo sobre las cosas que realmente nos importan nos interesan como es la economía real gracias Ana y nos vemos en el Hotel H O gracias a ti deseando estar con vosotros muchas gracias por la invitación