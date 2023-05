Generación UJA, con Rocío Uceda Carrillo

Hoy en Generación UJA os contamos una bonita historia de amistad protagonizada por Ana Espinar y Rocío Uceda. Se conocierno cuando apenas tenían once años y desde entonces el camino de estas dos amigas ha ido en paralelo. Ambas cursaron el doble Grado de ADE+Derecho en la Universidad de Jaén. Al acabar sus estudios, la UJA les dio la oportunidad de alojarse en el vivero de empresas. Allí nacio la que a día de hoy es su empresa Want and be