Ernesto Medina narra un "amargo" cuento de Navidad giennense para despedir el año

Ernesto Medina ha despedido el año 2025 en su columna semanal de opinión ‘Las divinas palabras’ con un cuento navideño. A pesar de reconocer que no es muy partidario de estas fiestas, el colaborador ha querido cerrar el ciclo anual con un relato ambientado en la Navidad, que narra una historia de esperanzas y decepciones ligadas a la lotería.

Una mujer de tradiciones

El relato presenta a una protagonista fiel a sus costumbres, que enciende las luces del nacimiento y considera el árbol de Navidad ‘una aberración’. Solo admite las flores de Pascua por su color rojo intenso y, aunque compra luces LED, recuerda con nostalgia los productos locales de su infancia como el anís Castillo de Jaén, las hojaldrinas de Mata o los mantecados de Arjona.

La mujer, que se prepara con esmero para la ocasión, muestra un fuerte rechazo por las modas que considera importadas. “Hay que ser tonta para salir en las fotos con gorritos del tontaina ese de Papá Noel”, reflexiona la protagonista, que tacha de “menuda catetura” los jerséis de lana con renos y trineos.

Menuda catetura" Ernesto Medina

La decepción de ‘El Gordo’

Propietaria de una administración de loterías, la protagonista sigue el Sorteo de Navidad por la radio con la esperanza de dar el gran premio. Sin embargo, la suerte no está de su lado y ‘El Gordo’ se vende íntegramente en un pueblo de León. “Este año tampoco salgo en la televisión, con las palabras tan bonitas que me había preparado”, lamenta.

Este año tampoco salgo en la televisión, con las palabras tan bonitas que me había preparado" Ernesto Medina

Para endulzar el desencanto, la mujer se sirve una copa de anís, un gesto con el que concluye el relato. El propio Medina ha señalado que el final, de aire melancólico, marida bien con la sintonía elegida para acompañar sus palabras, el ‘Tango a Évora’ de Lorena McKennitt.

Despedida y buenos deseos para 2026

Tras el relato, Ernesto Medina ha aprovechado la última columna del año para desear un “Feliz año nuevo” a sus “fieles y dilectos oyentes” y a todos los trabajadores de Cope y Jaén, poniendo así el broche final a la temporada 2025 de ‘Las divinas palabras’.