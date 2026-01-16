Ernesto Medina clama contra la falta de concordia que paraliza el futuro de Jaén

Ernesto Medina ha vuelto a poner el foco en la falta de concordia política en Jaén desde su columna semanal, ‘Las divinas palabras’. Medina lamenta la parálisis que sufre la ciudad debido a que los gobernantes no logran ponerse de acuerdo en un proyecto común, movidos más por intereses partidistas que por el progreso y futuro de la ciudad.

Que nuestros gobernantes se pongan de acuerdo en el proyecto de Jaén, y dejen de zancadillearse" Ernesto Medina

Un proyecto estancado

Medina ha puesto como ejemplo el proyecto de remodelación de la estación de autobuses y la rehabilitación del hotel Rey Fernando. Según relata, "cada alcalde que coge el bastón de mando municipal presenta su proyecto", pero al final "hay que empezar desde 0". Esta situación, critica, responde a la lógica de no permitir que "le demos continuidad a los proyectos del enemigo".

Si no es para mí, no es para nadie" Ernesto Medina

El resultado de esta dinámica es el "desguace de ventanas y abandono del edificio", que se degrada con el paso del tiempo mientras se suceden los anuncios. Medina ha recordado con ironía el viejo y "miserable" dicho de “si no es para mí, no es para nadie”, para explicar la actitud de la clase política jiennense, que impide cualquier avance.

Un ruego final

Ante esta situación, el columnista ha confesado en su espacio radiofónico el error que cometió en sus deseos de año nuevo. "Debí de haberles pedido a los reyes magos generosidad y altura de miras", ha afirmado, para que los políticos locales sean sepultados "en el sentido común".