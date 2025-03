LAS DIVINAS PALABRAS DE ERNESTO MEDINA | 25 MAR 2025

Tenía que suceder. Era cuestión de tiempo. Caían las hojas. Las de los árboles y las del calendario. Hasta que aconteció lo inevitable. Desde las diez y un minuto del jueves de la semana pasada, a todos los efectos, para mi desdicha, ha llegado la primavera, la maldita primavera.

El equinoccio vernal, id est, el de primavera, me había pasado desapercibido a pesar de que la palabra me mola. Del latín “aequum”, igual, y “noctem”, noche, el vocablo indica que el día y la noche duran lo mismo. El tiempo frío, lluvioso, con nieve en Sierra Mágina y granizo el fin de semana me tenían olvidado de tan funesto acontecimiento.

Fue en la comida familiar del domingo donde tomé conciencia de lo que se me venía encima. “El domingo que viene, a las dos de la mañana, adelantan la hora” dijo en el aperitivo uno de mis hermanos. “En realidad se atrasa” corrigió otro. Empezó un debate insustancial sobre si el hecho de mover las agujas en los cada vez más infrecuentes relojes analógicos suponía adelanto o retraso. Una vez que hubimos convenido en que anochecería más tarde comenzó el inevitable debate sobre nuestro huso horario. Se explicó, todavía en los aperitivos, que España estaba en el huso horario de Alemania y no en el que nos correspondería por meridiano, pues el de Greenwich que es el meridiano cero, pasa por Huesca, Teruel, Castellón y Alicante. “Dos horas de diferencia con el horario solar”. “A mí me gusta. Que las tardes sean largas en verano. Que sean las diez de la noche y haya sol”. Opiniones como variedad de tapas en la mesa. Y el colofón sobre las incomodidades del cambio de hora. Por cierto, absténganse, dilectos oyentes, de la expresión “colofón final”. Es redundante. Un colofón siempre indica final, conclusión.

“Dormimos una hora menos”. “Los biorritmos se alteran”. “Tampoco está demostrado que suponga tanto ahorro energético”. Los brotes primaverales del debate se extinguieron cuando una voz procedente de la cocina proclamo que el arroz estaba listo. Apenas dio tiempo de concluir. “Que se decidan de una vez por un tipo de horario y nos dejen de las zarandajas de los atrasos y adelantos”. “Al menos durante un día el ministro Óscar Puente estará contento. Los pasajeros giennenses de tren se harán un lío con los retrasos. No protestarán”.

Banalidades primaverales. Como estas divinas palabras. Insulsas por primaverales. Hasta las reivindicaciones me han abandonado. ¡Qué ganas tengo de que se acabe la maldita primavera!

Palabras, divinas palabras