Cáritas Interparroquial de Jaén impulsa una gran recogida de alimentos en los Supermercados Masymas

Cáritas Interparroquial de Jaén impulsa de nuevo una gran recogida de alimentos en los Supermercados Masymas de la capital. La iniciativa invita a los jiennenses a ser solidarios con la donación de alimentos no perecederos y productos de higiene. Esta acción se llevará a cabo el viernes 14 y el sábado 15 de abril en todos los establecimientos Masymas de la capital jiennense. En torno a dos centenares de voluntarios serán los encargados de recoger las donaciones de alimentos no perecederos y productos de higiene con destino a las familias y personas acompañadas en la capital jiennense, a través de la Despensa de Cáritas, recurso de atención primaria de este organismo de la Iglesia.



Según concreta del coordinador de Cáritas Interparroquial de Jaén, Javier Porras, son unas 500 familias las que reciben ayuda alimentaria, lo que se traduce en unas 1.500 personas beneficiadas cada mes. Hace un llamamiento a la solidaridad de los jiennenses para poder continuar con la labor que se desempeña en este recurso. Según añade, también se pueden realizar donativos en efectivo para apoyar esta campaña de recogida. Los principales alimentos no perecederos que se demandan son aceite, leche, legumbres, pasta, conservas de pescado y cacao. Además, se hace hincapié de manera especial en los productos de higiene personal, como gel de baño y champú.



Las personas que estén interesadas en colaborar económicamente pueden hacerlo también a través del código de Bizum 00421 y en los números de cuenta habilitados:



CAJASUR ES64 0237 4863 2091 5043 0985



CAJA RURAL ES04 3067 0100 2123 0900 6621



CAIXABANK ES53 2038 9800 2160 0058 5733



Los establecimientos Masymas de la capital están ubicados en Adarves Bajos, 7 y 9; Avenida de Andalucía, 42; Avenida de Andalucía, 62; Avenida de Barcelona, 6; Avenida de Madrid, 60; Camino de las Cruces, 8 y 10; Carrera de Jesús, 51; Los Álamos, 4; Manuel Caballero Venzalá, 18; Navas de Tolosa, 12; Núñez de Balboa, 8; Plaza de San Agustín, 12; Profesor Alfonso Sancho, s/n; Santa María del Valle, s/n, y Virgen de la Cabeza, 2 y 4. El horario de recogida es de nueve de la mañana a dos y cuarto del mediodía, ambos días, y de cinco y media a ocho y media de la tarde, el viernes, y de cinco y media a ocho de la tarde, el sábado. El establecimiento de Santa María del Valle tiene horario ininterrumpido de nueve de la mañana a nueve y media de la noche.