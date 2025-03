Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga

Hay días en los que nos sentimos especialmente agotados. Quizás sea porque procrastinamos, sentimos estrés, miedo, somos excesivamente autocríticos, tenemos desorden, trabajamos en exceso, nos aferramos al pasado, no comemos saludablemente, no dormimos lo suficiente, nos invaden pensamientos negativos, estamos demasiado al tanto de las noticias o usamos en exceso las redes sociales. Esto, a veces es inevitable, así que, para contrarrestar el agotamiento, nada como tener un buen plan para recargarnos. Y en este plan es bueno incluir la actitud positiva, ser agradecido, estar en contacto con la naturaleza, pasar tiempo con amigos, descubrir cosas nuevas, alimentarnos saludablemente, descansar, practicar meditación, simplificar la vida, hacer ejercicio o dormir bien. A esta pequeña lista cada uno pude añadir lo que mejor le valga para recomponerse y seguir CAMINANDO, porque la vida no es para vivirla cansado o agotado, la vida es para disfrutarla recargado de cosas bonitas por las que merezca luchar cada día.

Miguel Lechuga Viedma