Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Remangarse y arrimar el hombro

Era sábado noche cuando desde el balcón de mi casa vi a un grupo de jóvenes que cruzaban la calle caminando, uno de ellos con muletas iba más retrasado que el resto, unos 2 ó 3 metros, le costaba avanzar y los compañeros de pandilla no le esperaban. El grupo se dividía en dos, los que seguían su paso normal y el que, a pesar de su limitación, se esforzaba por no quedarse atrás. Esto me hizo pensar. A nuestro alrededor hay personas que no avanzan como el resto, que les cuesta vivir una vida equilibrada, que carecen de herramientas para disfrutar de una vida sana, jóvenes con falta de madurez, adultos faltos de profundidad, ancianos sobrepasados por los avances tecnológicos, en definitiva, personas que se quedan atrás. ¿Qué hacer? ¿Lamentarse y soltar “así es la vida”? ¿O remangarse y ayudar para que todos podamos caminar, cada uno a su ritmo, pero sin quedarse descolgados? Me quedo con la segunda opción, porque la vida cada día me regala oportunidades para arrimar el hombro y que no haya tantos desequilibrios.



Miguel Lechuga Viedma