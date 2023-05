Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: me quedo con las personas que regalan cosas caras

Sí, lo he decidido, en este mundo en el que tanto se relaciona lo caro con lo bueno, me quedo con esas personas que regalan cosas caras, como tiempo, lealtad y honestidad. Me quedo con esas personas que no saben de egoísmo y disfrutan con la generosidad. Me quedo con quienes no dudan en emplear su tiempo ante la necesidad de un amigo, compañero o conocido. Me quedo con quienes son incapaces de traicionar o engañar y actúan con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia otras personas. Me quedo con las personas honestas y transparentes que cumplen con su deber. Disfruto con esas personas que se desprenden de las cosas caras de la vida que todos valoramos y que más deberíamos practicar, cosas que no tienen valor monetario y que solo los grandes corazones pueden regalar. Disfruto porque me enseñan que, en esta vida, en la que tanto se relaciona lo caro con lo bueno, solo dando se recibe, y cuando nos desprendemos de lo que no tiene precio recibiremos siempre lo que es incalculable.

Miguel Lechuga Viedma