Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Menos boli rojo y más boli verde

Se dice que una vez un profesor entró en clase y escribió en la pizarra la tabla de multiplicar del 9 para sus alumnos. Todo correcto excepto el resultado de 9 x 1 que puso 7. Los alumnos empezaron a reírse y el profesor les dio una lección cuando les dijo: “esto demuestra que no os habéis dado cuenta de que he tenido 10 aciertos. No me habéis felicitado por ello, solo os habéis fijado en que he tenido un error. Y así os juzgará la vida, el mundo no alabará vuestros millones de aciertos, sino que se fijará en los pocos errores que cometáis”. Es cierto, tendemos a centrarnos más en los errores de los otros que en sus aciertos; lo bien hecho cuesta valorarlo, los errores alegremente los criticamos. Y así nos tratará la vida mientras no aprendamos a valorar a las personas por sus aciertos y estemos continuamente a la expectativa de sus errores. Hay mucho de positivo en la vida como para instalarnos permanentemente en la queja de lo negativo. Solo así aprenderemos de los errores. Menos boli rojo y más boli verde.

Miguel Lechuga Viedama