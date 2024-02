Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Los libros

Dejé el coche en el taller y esperé que lo terminaran en un bar cercano tomando café y leyendo un libro. Un señor se acercó a mí, me preguntó qué estaba leyendo y hablamos de libros, me lo agradeció y me dijo: “es que como ya no se ve a nadie leyendo en un sitio público”. Esa misma tarde fui a la Comisaría de Policía para una autorización de un viaje de mi hijo y, cuando ya había terminado, comenté que era la quinta vez que iba por la cantidad de gente que había en las ocasiones anteriores, entonces una agente le dijo a su compañero: “se ha traído hasta un libro” y entonces nos entendimos en lo bueno que era aprovechar los tiempos de espera leyendo. No haré una lista de los beneficios de la lectura, pero sí resaltar que los libros son oportunidades de diálogo y conocimiento de otras personas. Me quedo con los buenos libros que nos van tallando el alma, leerlos sin prisa, con deleite, interiorizando lo que me transmiten, transmitiendo lo que me enseñan. Compartir tertulias en torno a los libros, ¡qué gozada!



Miguel Lechuga Viedma