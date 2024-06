Caminar en mayúsculas con Miguel Lechuga. Hoy: buenas personas

Estos audios, unos con contenido religioso y otros no, con los que pretendo aportar mi granito de arena para vivir el día a día de forma diferente con optimismo y siempre desde la positividad, llegan a personas creyentes y a otras que no tienen fe en Dios. Una amiga no creyente, en uno de mis últimos audios, con contenido religioso, me comentó que, aunque no iba mucho con su forma de pensar, mis palabras le transmitieron mucha paz. ¡Qué bonito es ser hombres y mujeres de paz! Independientemente de nuestras creencias, formas de pensar o de los distintos puntos de vista que podemos tener ante las diversas circunstancias de cada día, ser persona de paz es huir de esas confrontaciones y divisiones que tanto daño hacen y a nada bueno conducen. Ser persona de paz es apostar por el diálogo, la comprensión y el respeto. Ser persona de paz es huir de los prejuicios y abonarse al buen juicio de discernir correctamente sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Solo desde la paz podemos descubrir la belleza.



Miguel Lechuga Viedma