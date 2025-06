CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 26 JUNIO 2025

Es mi última colaboración de la temporada. Y lo quiero hacer destacando en mayúsculas una palabra: GRACIAS.

A lo largo de estos meses del presente curso ha habido momentos muy buenos y otros que no lo han sido tanto. Si he conseguido un mínimo de equilibrio para no caer ha sido gracias a mi familia. Mi mujer y mis hijos han sido mi bandera por la que seguir conquistando cada día.

Mi Equipo de matrimonios, de los Equipos de Nuestra Señora, me ha fortalecido y me ha iluminado en momentos de oscuridad. Mis amigos más cercanos, le han dado un valor incalculable a la palabra amistad. Vosotros, que me escucháis y habéis compartido reflexiones conmigo, cada semana me impulsáis para seguir escribiendo.

COPE Jaén, y este programa “Iglesia Noticia”, me brindáis la oportunidad de estar aquí. Gracias. Gracias a todas las personas que me ayudáis a seguir CAMINADO. Y no puedo terminar sin agradecer a Dios por tanto que me regala cada día, sin Él mi vida no sería la misma.

Feliz verano. En septiembre seguimos compartiendo.

Miguel Lechuga Viedma