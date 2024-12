CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 19 DIC 2024

En muchas ocasiones, para justificar comportamientos, actitudes o pensamientos, hay personas que recurren a frases como “yo soy así” o “así me parió mi madre”, con lo cual se instalan en el inmovilismo y cierran puertas a posibles cambios necesarios para su bien y el de los demás. “Estas son las lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas”. En estos últimos días del año los buenos deseos se van a multiplicar, y yo deseo para todos que tengamos más presentes estas palabras del psiquiatra Luis Rojas Marcos que dicen así: “A fin de cuentas, la forma de ver y sentir la vida depende de múltiples elementos innatos y adquiridos. Fuerzas biológicas, psicológicas, sociales, culturales modelan nuestro modo particular de ser, percibir y juzgar las cosas. En definitiva, ¡nacemos, nos hacemos y aprendemos!” Pues eso, que seamos capaces aprender, crecer, rectificar, afianzar; que reconozcamos lo bueno, detectemos lo mejorable y trabajemos por eliminar lo inaceptable. Feliz Navidad, que los cambios se hagan realidad.