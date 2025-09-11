CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 11 SEP 2025

Si la pasada semana destaqué cinco cosas que vendría bien aligerar de nuestra mochila, hoy quiero detenerme en otras cinco que son esenciales cargar con ellas: practicar la gratitud diaria, que nos conecta con los demás y con lo que tenemos; establecer metas claras y alcanzables, fundamental para avanzar, metas realistas adaptadas a nuestras circunstancias que, sin son grandes, hay que dividir en pasos pequeños; cuidar el cuerpo y la mente, el bienestar físico y mental están interconectados, y cuando ambos están equilibrados aumenta la resiliencia y el disfrute; fomentar relaciones saludables con personas que nos apoyen, comprendan e inspiren, personas que nos ayuden a sumar; y disfrutar del momento presente, para experimentar más satisfacción y bienestar en cada instante.

Evidentemente hay muchas otras que también son esenciales, pero termino con una más que es determinante para la vida de un cristiano, la oración, cuyos beneficios son innumerables, con ella se “recibe”, se “encuentra” y se “abren puertas”.

Miguel Lechuga Viedma